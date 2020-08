Sergio Fredes: “Estoy esperando con mucha ansiedad y ganas volver a competir”

Desde el inicio del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) decretado por el Gobierno nacional, en el marco de la pandemia mundial por el covid-19, a la fecha, ha habido una gran cantidad de cambios para nuestros deportistas, que a lo largo de más de 150 días han pasado por varias etapas y procesos de adaptación, en todos los niveles de la vida.

En el caso del ciclista ranchero Sergio Fredes, hubo altibajos. Cuando comenzó a tener ciertas libertades, autorizado por el Ejecutivo Municipal, sufrió un retroceso al ser aislado por el virus, sorteando sin dificultades dicho momento.

“Vengo retomando los entrenamientos en ruta, lo que uno está acostumbrado, y vengo sintiéndome día a día mejor, porque voy retomando la forma física”, explica Sergio a MD.

“Está bien que pude entrenar durante toda la cuarentena, he tenido la suerte de tener un poco de libertad hace rato, después tuve que estar aislado por el tema el coronavirus, pero gracias a Dios me vengo sintiendo mucho mejor, y esperando con mucha ansiedad y muchas ganas poder volver a competir”, agregó haciendo referencia a las competencias. No es muy optimista, y sabe que hay pocas chances de volver en el presente año: “Creo que va a ser muy difícil, porque se sabe que donde se haga amontonamiento de gente, concentración de púbico, van a ser los eventos que más van a tardar en volver, pero ya activaron algunos protocolos en algunos circuitos cerrados, que eso nos genera una luz de esperanza para poder competir, aunque sea en circuito cerrado. Ojalá que pueda ser antes de fin de año”.

“Había mucha gente que decía que decía que este año ya no se podía correr, y cosas así, lo cual a uno lo bajonea un poco, y te genera incertidumbre y tira el ánimo para atrás a la hora de hacer los entrenamientos normalmente. Gracias Dios yo tengo a mi entrenador que es Adrián Silvio Gariboldi, que es un pilar fundamental en mi carrera deportiva, y es un gran motivador”.

“También están mis compañeros del KTM que sigo estando en el mismo equipo, y voy a seguir por lo menos una temporada más”, completa Fredes.

“Así que esperando que todo se reanude, pero hay que saber que hay que cuidarse y que no es solo el ciclismo el perjudicado, sino muchos deportes, y la gente de la vida cotidiana. Está difícil la vida cotidiana y el poder alimentarse normalmente el día a día con la falta de plata que hay. Sabemos que hay una gran crisis económica, así que esperemos que se vaya todo este tema del virus y se reanude todo, y que sea de la mejor forma”, analiza.

“Uno siempre está ligado al deporte, y es la vida mía, pero también hay que ser sincero y no ser egoísta, y esperar que se acomode todo, y que cuando podamos volver a competir no haya riesgos de ningún tipo”, anhela.

Para dar cierre a la entrevista, agradece a “mi familia que ha estado conmigo en toda esta cuarentena, donde tuve momentos muy difíciles, y no me ha soltado la mano”, destaca Sergio Fredes.