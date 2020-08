LA LIGA CHASCOMUNENSE DE FÚTBOL RECIBIÓ CAPACITACIÓN PARA ORGANIZACIÓN DE DIVISIONES JUVENILES

Por Julián Ormaechea

En el marco de A.S.P.O. la Asociación del Fútbol Argentino ha realizado capacitaciones en todo el país, y este jueves 13/08 fue el turno de nuestra LIGA CHASCOMUNENSE DE FÚTBOL, que estuvo a cargo de: Bernardo Romeo (Coordinador de Selecciones Juveniles), Pablo Aimar (DT de la Sub 17), Diego Placente (DT de la Sub 15), Adrián Gallará (AC de la Sub 17), Juan Ignacio Brown (AC de la Sub 15), Enrique Cesana (Preparador Físico), Darío Herrera (Entrenador de Arqueros) y también estuvieron presentes Fabián Lovato (Delegado de Selecciones Juveniles), Eduardo Giménez (Analista de Videos) y Patricio Auzmendia (Utilero), a través de Desarrollo AFA y con la participación del Consejo Federal.

La metodología virtual fue a través de la aplicación ZOOM, donde nuestros dirigentes tanto de Mesa Directiva como integrantes del Futsal establecieron retransmitir a través de YouTube para poder llegar a más clubes y municipios. Aprovechando para realizar un profundo agradecimiento por haber podido realizar dicha transmisión y también por su aporte a los diferentes Directores de Deportes Municipales de nuestra región que estuvieron al pendiente de la charla.

Con la participación de más de 40 integrantes de nuestra Liga en la app ZOOM y cerca de unos 150 participantes en la transmisión en directo.

SE LLEVÓ A CABO UNA NUEVA REUNIÓN VIRTUAL DE CONSEJO DIRECTIVO REUNIÓN DE MESA DIRECTIVA

Este miércoles 12 de agosto, se llevó a cabo una nueva reunión de la Mesa Directiva de La Liga Chascomunense de Fútbol, a través de la aplicación Zoom, estuvieron presentes, Luis Seillant (Presidente), Guillermo Roldán (Vicepresidente) Nicolás Machicote (Vicepresidente Segundo) Marcelo Molina (Tesorero), Marcelo Chappa (Gerente), Florencia Amati (Secretaria Adjunta), Luis Beron (Departamento de Torneos) y Joaquín Betanzos (Departamento de Prensa).

En la videoconferencia se realizó el Informe de Tesorería a través de la gerencia liguista, se puso en conocimiento que se recibió el A.T.P. del mes de Julio, y además los ingresos de los pagos mensuales de los clubes. También se realizó una carta en nombre de todas las instituciones, para poder solicitar una ayuda hacia el Gobierno Provincial y Nacional.

Los presentes estuvieron comentando la situación que viven sus clubes en estos momentos, como también se hizo un repaso de las reuniones que se mantuvieron semanas atrás con la Zona 1-2-3, enfocándose a la difícil situación que padecen, en los cincos meses que llevan las instituciones a puertas cerradas debido a la pandemia.

Este jueves llega a nuestra Liga, una capacitación de A.F.A. la cual fue informada a todos los clubes, donde estarán importantes profesionales, enfocada a técnicos, profesores y demás dirigentes de nuestro fútbol.

Se hizo hincapié en la habilitación que llegó por parte del Consejo Federal, donde se podrá entrenar a partir del 07 de Septiembre, que dicha autorización la realizará cada municipio hacia los clubes dependiendo la situación epidemiológica en la que se encuentren en dicha fecha, y bajo estricto protocolo.

Con respecto a nuestro fútbol, se continúa trabajando en los diferentes escenarios que se pueden llegar a dar de cara a lo que viene.