Alejandro Gómez: “Uno siempre tiene esperanzas, pero cada vez hay más incertidumbre”

El retorno del fútbol liguista es aún incierto. La región se encuentra en pleno crecimiento de números de casos positivos de Covid-19, y el regreso a las canchas parece lejano.

Para conocer la realidad de nuestro único club, nos comunicamos con uno de los directores técnicos, Alejandro Gómez, quien cuenta cómo es la situación actual de los jugadores de Atlético Ranchos.

Debido a que los entrenamientos tampoco son factibles, “de parte de los chicos, están saliendo individualmente, no hay un plan”, resume Gómez.

“De todas formas, ahora por la plataforma Zoom estamos charlando todos los técnicos, pero de parte de los dirigentes no se vuelve al fútbol este año, entonces no hay motivación para entrenar”, se lamenta.

Ciclo de charlas

Tal como informáramos oportunamente, el Club inició días pasados una serie de charlas destinadas al plantel y cuerpo técnico.

“El sábado empezamos una charla con un traumatólogo, Dr. Karger, más que nada para (saber) en el momento en que arranque en qué forma hay que estar”.

“Este fin de semana seguramente, vamos a tener una charla con el Profe Del Favero y una psicóloga de La Plata. Estamos laburando sobre eso, la próxima charla va a ser con los árbitro”, adelanta.

“Vamos a ir metiendo charlas por si tenemos la suerte de arrancar. Uno siempre tiene esperanzas, pero la verdad es que no se sabe nada, cada vez hay más incertidumbre”, destaca Gómez

Pese a que hay un poco de escepticismo con respecto al regreso de la actividad futbolística en la zona, saben que en cuestión de horas las cosas pueden cambiar, así que saben que es importante “por lo menos, sí estar preparados. Hace como dos meses habíamos armado un protocolo, y estamos a la espera”.

“Por un lado quieren jugar, y por el otro no, así que hasta que no haya un arreglo y acuerdo que sea factible para las dos partes no sirve. No sabemos nada, en ese sentido, hemos laburado todo el año, una semana con la autoestima alta, y la otra semana bajísima, así continuamente. Entonces, tratamos de tener estas charlas con estos profesionales que nos preparen para vivir el momento que sea necesario, y seguir esperando, ¿Qué le vamos a hacer?”, se resigna Alejandro Gómez.