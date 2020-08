Covid-19 Gral. Paz: Dos positivos y dos negativos

COMUNICADO DEL COMITÉ DE PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS.

2 (DOS) POSITIVOS Y 2 (DOS) NEGATIVOS.

El Director, del Comité de Prevención, Seguimiento y Tratamiento de Coronavirus. Dr. Santiago Dos Santos, Comunica que:

En el día de hoy, de acuerdo a resultados recibidos y a la nueva definición de Caso Sospechoso del Ministerio de Salud de la Nación en las últimas horas, se registran 2 (dos) nuevos casos POSITIVOS de Covid-19.

1 (una) paciente femenina de 37 años, con residencia en el distrito. Nexo epidemiológico en estudio.

1 (una) paciente femenina de 21 años, con residencia en el distrito. Se lo considera como caso confirmado por criterio clínico-epidemiológico, por considerarse contacto estrecho conviviente de un caso confirmado por laboratorio.

2 (dos) pacientes resultaron NEGATIVOS de Covid-19, de acuerdo a los informes de los análisis recibidos.

Se registran 6 (seis) casos en control evolutivo.

Actualmente se encuentran 17 (diecisiete) casos en estudio. 4 (cuatro) de los cuales ingresaron en las últimas 24 horas.

98 (noventa y ocho) vecinos, son controlados por viajes al exterior y / o contacto estrecho.

El comité insiste particularmente en el cumplimiento de:

No realizar reuniones, familiares y /o sociales.

Uso obligatorio de tapabocas.

No compartir el mate.

Mantener el distanciamiento social.

Evitar salir de sus domicilios si no es por razones de fuerza mayor.

En este momento, más que nunca, apelamos a la conducta y responsabilidad individual y social.

RECUERDE: QUE ANTE CUALQUIER SÍNTOMA DE TOS SECA + FIEBRE + DECAIMIENTO + DOLOR DE GARGANTA + FALTA DE GUSTO + FALTA DE OLFATO + DIFICULTAD RESPIRATORIA, DEBES COMUNICARTE CON EL 475511.

PREVENIR ES CUIDARNOS ENTRE TODOS.