Enrique Rescinito: “Nuestro deseo es poder practicar Tenis, pero somos respetuosos de las decisiones de las autoridades”

A partir del 16 de agosto, la provincia de Buenos Aires habilitará la práctica de tenis y golf en espacios abiertos. La medida alcanzará a aquellos distritos que se encuentren en fase 4 y 5. En teoría, General Paz podría reiniciar este tipo de deportes, aunque aún no se ha confirmado absolutamente nada.

El acuerdo provincial, se logró tras la reunión del Jefe de Gabinete Carlos Bianco y el presidente de la Asociación Argentina de Tenis, Mariano Zabaleta.

Luego de conocer esta noticia, nos comunicamos con uno de los representantes de la Subcomisión de Tenis local, Enrique Rescinito quien confirmó que “nosotros hace uno o dos meses habíamos presentado un protocolo y estamos a la espera”.

“Leí que en provincia van a habilitar a partir del 16 de agosto, porque había obviamente mucha presión por parte de los profesores que no tenían ingresos, por la parte económica. Así que tendríamos que ver ahí, al habilitarse en provincia, cómo va a repercutir” a nivel local, aclaró Rescinito, entendiendo que esta decisión será evaluada por las autoridades municipales y el Comité de Prevención de General Paz, teniendo en cuenta la cantidad de casos positivos que haya.

“Dios quiera que estemos tranquilos para esa fecha”, deseó.

Ya que no han tenido novedades a nivel local, “lo concreto es esperar, más allá de que provincia habilite a partir de agosto, se evalúan las realidades de los Distritos; y acá dependemos, y estamos en consonancia con lo que vayan a decir y aplicar las autoridades”, confirmó.

“Si bien nuestro deseo es volver a poder practicarlo, somos más que respetuosos de las decisiones de las autoridades, porque va a depender, y Dios mediante, estemos tranquilos a nivel contagios y demás”, consideró.

“Si bien tenemos muchas ganas, también tenemos mucha prudencia y respeto hacia las decisiones que se vayan a tomar por parte del Ejecutivo Municipal y todas las autoridades. (Pese a que) te da otra perspectiva el hecho de ver que en otros lugares, o en provincia se habilitaría, pero bueno… por ahí la realidad acá indica otra cosa, y seguiremos esperando. Lo fundamental es que todos estemos bien, que no haya más contagios”, anhela Rescinito.

“Así que no resta más que esperar, porque incluso siempre los meses de julio y agosto son los más importantes ante enfermedades respiratorias”, agrega.

“En las reuniones que mantenemos continuamente con el resto de la gente de la subcomisión estamos mentalizados y coincidiendo en el respeto hacia las medidas que toman las autoridades. Así que estamos mentalizados a esperar. Por suerte tenemos la posibilidad en nuestro distrito que podemos salir a caminar, a correr… lo cual no es poco. En movimiento se puede estar. Cuando se disponga, y podamos volver a jugar, bienvenido sea, y si no, seguiremos esperando, no va a haber ninguna duda con eso”, cerró Enrique Rescinito.