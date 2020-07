Interés docente: Ingreso a la docencia 2020/2021 ampliatoria

Secretaría de Asuntos Docentes de General Paz, solicita la difusión del mail recepcionado desde la Subsecretaría de Educación , para su conocimiento y difusión, referido a la comunicación Conjunta N° 4 de la Dirección de Tribunales de Clasificación y la Dirección de Gestión de Asuntos Docentes, concerniente a la Inscripción a los Listados de Ingreso a la Docencia 2020/2021 , para aquellos docentes que se inscriben por primera vez , y para aquellos que deben rectificar sus datos a la inscripción ya realizada en forma on -line.

AMPLIATORIA DE PAUTAS Y CRONOGRAMA DE ACCIONES

INGRESO A LA DOCENCIA 2020 – LISTADO OFICIAL 2021

TRIBUNALES DE CLASIFICACIÓN DESCENTRALIZADOS

SECRETARÍAS DE ASUNTOS DOCENTES

JEFATURAS DE INSPECCIÓN REGIONALES Y DISTRITALES

INSPECTORES DE ENSEÑANZA

EQUIPOS DIRECTIVOS

DOCENTES

En el mes de marzo la Dirección de Tribunales de Clasificación y la Dirección de Gestión de Asuntos

Docentes, emitieron la Comunicación Conjunta Nº 01/2020 Pautas y Cronograma de Acciones Ingreso a la

Docencia 2020 – Listado Oficial 2021, antes de que se hubiese declarado la Emergencia Sanitaria por 180

días y restringido el desarrollo de actividades presenciales.

La actividad institucional, sin embargo, continúa desarrollándose mediante diversas herramientas aplicadas

a la continuidad pedagógica, esta vez de manera virtual.

Dada la actual situación excepcional, resulta necesario instrumentar algunas nuevas pautas referidas al

Ingreso a la Docencia, con el fin de dar respuesta y favorecer la inscripción de aquellos/as aspirantes que lo

hacen por primera vez y al mismo tiempo para todas/os las/os docentes que requieren rectificar sus datos de

ingreso. Es por ello, que hemos diseñado en conjunto, el Ingreso por Autogestión y las pautas que servirán

de guía para concretar exitosamente el trámite.

No obstante, debemos aclarar que toda inscripción realizada mediante este sistema, tanto para las/os

aspirantes de primera vez como para las/os que realicen rectificaciones tendrá carácter de Declaración

Jurada y será constatada por los organismos intervinientes, lo que no deslindará la responsabilidad de

presentar las debidas constancias en formato papel, una vez reintegradas las actividades presenciales,

mediante la organización de turnos o como dispongan las respectivas dependencias. Es decir, que la

presentación de la documentación seguirá teniendo carácter obligatorio, solo se prorrogará hasta el

momento oportuno, otorgando un plazo no mayor a 30 días, una vez levantado el ASPO. En caso de no

realizar la presentación, la inscripción se tornará inválida. De idéntico modo se procederá respecto de la

documentación referida a las rectificaciones, las que quedarán invalidadas por la falta de presentación. La

consignación de datos falsos dará lugar a la consecuente exclusión de listado y las correspondientes

acciones disciplinarias.

Las/los aspirantes que encuentren inconvenientes para registrarse o, no puedan

utilizar el servicio “IID” (Inscripción Ingreso a la Docencia) por fallas en el mismo

podrán consultar el servicio de Mesa de Ayuda (infoayuda@abc.gob.ar) donde

obtendrán la guía necesaria para cumplir con el requisito de autogestionar su

usuario/contraseña.

PAUTAS PARA LA INSCRIPCIÓN POR PRIMERA VEZ EN LISTADO OFICIAL

La inscripción al Ingreso a la Docencia de aquellos/as docentes que se inscriban por primera vez en el

Listado Oficial se realizará de la siguiente manera:

Se deberán registrar en la plataforma ABC, si aún no se encuentran registrados. Una vez registrados,

ingresarán a la solapa: “servicios.abc.gob.ar”- Servado y se dirigirán al link que indica: inscripción en

el Listado Oficial 2020-2021, donde cumplimentarán la Declaración Jurada en línea.

Debemos aclarar que aquellas/os docentes que tuvieren una inscripción en los listados 108 A

ampliatorio, 108 A in-fine realizada en el año 2019 y listado 108 A in-fine 2020 ( hasta 13 de marzo

del corriente) , una vez que se registren, serán direccionados al Ingreso Digital común para

cualquiera otro/a aspirante, allí deberán completar su solicitud manifestando su acuerdo o

desacuerdo con los datos consignados, y en este último caso, en forma posterior, deberán ingresar

siguiendo las indicaciones de las pautas para rectificar datos.

Consideraciones para la carga de datos de la Declaración Jurada

La Declaración Jurada, cumplimentada por el aspirante, generará un comprobante de inscripción, y le

permitirá visualizar su inscripción. Los documentos adjuntados, serán remitidos a los Tribunales de

Clasificación Descentralizados para su posterior análisis y carga en el Sistema.

Pasos de la Declaración Jurada digital

1.- DATOS PERSONALES: Se considerarán los datos informados por el aspirante en Declaración Jurada.

a) DOMICILIO: como domicilio real será considerado el que figura consignado en el DNI

(adjuntado por el aspirante), de acuerdo con lo establecido en el Art. 60º inc. d) del Estatuto del Docente,

Decretos Reglamentarios y Resolución Nº 784/03.

Adjuntar DNI (frente y dorso) ESCANEADO, caso contrario no se le permitirá continuar con su

declaración jurada de inscripción.

2.- DISTRITOS SOLICITADOS: Se deberán consignar como máximo tres (3) distritos, incluido o no, el

de residencia. Si el interesado no consignó ninguno, no podrá continuar con su inscripción.

3.- NIVELES O MODALIDADES SOLICITADAS: El docente será habilitado para el ingreso a la

docencia en los niveles y/o modalidades de acuerdo a los títulos que declare y se encuentren habilitados

conforme al Nomenclador.

4.-CARGO TITULAR: Serán considerados los datos declarados por el interesado, teniendo especial

atención en aquellos casos en que se hubiera modificado su situación de revista (acrecentamiento,

titularización interina, renuncia, etc.). Cabe aclarar que se debe adjuntar los cargos/módulos/horas titulares

que posea en cualquier servicio educativo.

Adjuntar documentación probatoria ESCANEADA.

5.-ANTIGÜEDAD y CALIFICACIÓN:

a) ANTIGÜEDAD Se procederá a asignar toda la antigüedad (certificada por autoridad

escolar) que el aspirante declare hasta el ciclo lectivo 2019.

b) CALIFICACIÓN: se consignarán las calificaciones certificadas (SET4, copia de

PDD, Nota) correspondientes a los dos (2) últimos años en que haya sido calificado el aspirante en el

cargo, módulos y/u horas cátedra.

Adjuntar documentación probatoria, ESCANEADA.

6.- TÍTULOS HABILITANTES: Serán considerados todos los títulos que se encuentren en el

nomenclador vigente.

Observaciones:

*Los títulos habilitantes podrán ser consultados en el nomenclador vigente publicado en el portal ABC.

Adjuntar TÍTULO/S ESCANEADO/S, caso contrario no se le permitirá continuar con su declaración

jurada de inscripción.

En el caso de que el aspirante no cuente con el título correspondiente, se admitirán las constancias de los/as

aspirantes egresados de los Institutos Superiores de Formación Docente y/o Técnico y de las instituciones

ajenas a la D.G.C.Y E. (Institutos y Universidades), que solicitaron la vía de excepción y que hayan

obtenido el aval. Adjuntar Certificado/s ESCANEADO/S o FOTO.

7.- TÍTULOS Y CURSOS BONIFICANTES: se detallará en el sistema la denominación del título/

cursos, el organismo que lo expidió y número de Resolución de plan de estudios en caso de que se

consigne. El mismo debe coincidir con la documentación escaneada.

Observaciones:

*Los títulos y/o cursos bonificantes podrán ser consultados en el nomenclador vigente publicado en el

portal ABC.

Adjuntar TÍTULO/S Y CURSOS BONIFICANTES ESCANEADO.

8.- DECRETO 258: se procederá a cargar la información consignada por el aspirante.

INFORMACIÓN PARA EL ASPIRANTE

Consideraciones de Ingreso por autogestión por primera vez

El aspirante podrá cumplimentar, a través de la plataforma ABC los datos requeridos en la Declaración

Jurada Digital, sin necesidad de concurrir a la Secretaría de Asuntos Docentes.

Deberá consignar los datos en la declaración jurada de inscripción, en inscripción en el Listado Oficial

2020-2021

Una vez finalizada la inscripción se podrá verificar la autogestión visitando el link “Declaración Jurada

Digital Oficial”.

IMPORTANTE: En caso de ingresar en reiteradas oportunidades a efectos de agregar/rectificar

información, será considerado como válido el último ingreso al sistema.

Todos los archivos que se adjunten, deben tener el formato PDF, JPG, de otra forma el sistema no lo

procesará.

PAUTAS PARA LA RECTIFICACIÓN DE DATOS EN LA INSCRIPCIÓN EN LISTADO

OFICIAL

La rectificación de autogestión al Ingreso a la Docencia Listado Oficial se realizará de la siguiente

manera:

Se deberá ingresar en la plataforma ABC, con su usuario, una vez en ella deberán ingresar a la solapa

“servicios.abc.gob.ar”- Servado y dirigirse al link que indica Rectificación por Autogestión en el

Listado Oficial 2020-2021, cumplimentando la planilla allí detallada.

Consideraciones para la carga de datos de la rectificación de autogestión

La rectificación de autogestión será cumplimentada por el aspirante y generará un comprobante de

rectificación, asimismo los documentos adjuntados serán remitidos desde el nivel central para su posterior

análisis y carga en el sistema por parte de los Tribunales de Clasificación Descentralizados.

IMPORTANTE: Todos los archivos que se adjunten, deben tener el formato PDF, JPG, de otra forma el

sistema no lo procesará.

Pasos de la planilla de rectificación de autogestión

1.- DATOS PERSONALES:

Si no aceptó en su declaración jurada este punto, deberá adjuntar las probanzas.

Adjuntar DNI o probanzas ESCANEADAS.

2.- CARGO TITULAR:

Si no aceptó en su declaración jurada este punto, deberá adjuntar las probanzas.

Adjuntar documentación probatoria ESCANEADA

3.- ANTIGÜEDAD:

Si no aceptó en su declaración jurada este punto, deberá adjuntar las probanzas.

Adjuntar documentación probatoria ESCANEADA

4.- CALIFICACIÓN

Si no aceptó en su declaración jurada este punto, deberá adjuntar las probanzas

Adjuntar documentación probatoria ESCANEADA

5.- TÍTULOS HABILITANTES:

Si no aceptó en su declaración jurada este punto, deberá adjuntar las probanzas.

Adjuntar documentación probatoria ESCANEADA

6.- TÍTULOS Y CURSOS BONIFICANTES:

Si no aceptó en su declaración jurada este punto, deberá adjuntar las probanzas

Adjuntar documentación probatoria ESCANEADA