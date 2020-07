A FERNANDO TOBIO LE RESCINDIERON CONTRATO EN TOLUCA

Por Julián Ormaechea

Este lunes se conoció la novedad de que el jugador con familia ranchera, Fernando Tobio no seguirá en el Club Deportivo Toluca de México.

La noticia se enmarca en un contexto complejo y extraño en medio de la pandemia del Coronavirus que trae consecuencias en todo el mundo, al punto de que el zaguero central la sufriera días atrás. Esto motivó la publicación en redes sociales por parte de Tobio en la que denunció que, a pesar de su condición sanitaria, había sido obligado a entrenar con el plantel.

Esta situación no cayó bien en la dirigencia de los «Diablos Rojos» que decidieron de manera unilateral no contar más con los servicios del ex Boca, Rosario Central y Vélez, entre otros equipos, ya que ese mensaje «difamó la imagen del club» a pesar de tener vinculo profesional hasta Diciembre del próximo año.

De esta manera, Tobio demandará a la institución mexicana en la Federación de aquel país pidiendo la totalidad de su contrato que supera el millón de dólares, sosteniendo que tiene pruebas para demostrar la intención que tenía el club mientras transcurría la enfermedad. Si el reclamo no es tomado en cuenta, no descarta llevar el caso a la FIFA.

Más allá de esta novedad, es actualmente incierto el futuro futbolístico de Tobio a causa de esta lamentable situación que ya generó la salida de varios jugadores de Toluca. Por ejemplo, Emanuel Gigliotti quien también dio positivo de Covid-19 y seguirá su carrera en León de aquel país