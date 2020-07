En el Día del Amigo: “ser un buen amigo es quedarte en casa”

El lunes es el día del amigo, pero las reuniones no están permitidas en ningún lugar de nuestro distrito. En el resto de la provincia hay situaciones dispares al respecto, pero en todas hay que tener precauciones. Hasta el presidente Fernández habló ayer del tema en su anuncio sobre la nueva fase.

Ocurrió con el Día del Padre. Y vuelve a ocurrir este lunes, con el Día del Amigo. Para las autoridades y los responsables de la Salud, esos días que habitualmente llevan implícita la reunión, son un dolor de cabeza. Por eso, desde todos los sectores insisten en la responsabilidad personal.

En nuestro distrito (General Paz), no están permitidas las reuniones en ningún lugar y de ningún tipo. En la provincia de Bs. As., el mapa está dividido, con distritos en distintas fases según la clasificación que otorga en este contexto el propio gobierno provincial. En ese sentido hay ciudades que se encuentran en Fase 5 o de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio, y en algunas se pueden realizar reuniones de hasta 10 personas en casas particulares o de hasta 6 en bares.

Es muy importante tener en cuenta que todas las ciudades que están en fase de aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), no deberían juntarse y en las que están en fase de distanciamiento social preventivo y obligatorio (DISPO), podrían juntarse hasta 10 personas.

En este último caso, más allá de que puedan juntarse, recordar que hay que mantener la distancia de dos metros entre una persona y la otra, que deben usar el tapabocas, no abrazarse, no darse besos y no compartir el mate, entre otras cosas.

También se recomienda tener cada uno su alcohol en gel; lavarse las manos a cada rato y si es posible, evitar estar bien cerca.

El festejo del día del amigo se puede hacer de mil maneras distintas, sólo hay que apelar a la creatividad.

Algo muy importante de saber es que cualquiera que esté con ustedes puede tener el virus, y quizás nadie lo sepa, ni siquiera el propio portador y en ese caso lo más probable, es que sí estuvieron en contacto con esa persona en una reunión, es que en 15 días tengamos un pico muy alto o brote de contagios en nuestra ciudad, por eso desde este medio te decimos que “ser un buen amigo es quedarte en casa”.

Esta fecha especial no debería transformarse en un riesgo para nadie, pero aun cuando el anuncio del presidente Alberto Fernández de ayer, busque instrumentar una vuelta “a la vida habitual” de manera escalonada, no todas las ciudades están en la misma situación.

Y ya sabemos: aunque extrañemos juntarnos, más temprano que tarde volveremos a vernos las caras y a estar juntos.

¿Qué dijo Fernández?

El presidente Alberto Fernández alertó en los anuncios de ayer sobre posibles reuniones por el Día del Amigo y señaló que “lo mejor” es saludar a la distancia

“Se viene el Día del Amigo, tengan presente que aquellos que queremos tanto a nuestros amigos, lo mejor que podemos hacer es saludarlos a la distancia” dijo.

Y subrayó:“La pandemia está lejos de quedar superada. El riesgo está latente en todo el país y no solo en el área metropolitana.”