Sergio Berni, sobre la denuncia contra su Jefe de Gabinete: “Si incurrió en algún delito, será sancionado como corresponde”

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires hizo referencia al escándalo protagonizado por Mario Baudry, quien fue acusado de «abuso de autoridad», al interferir en un control de tránsito sobre la ruta realizado a su pareja, Verónica Ojeda, en la localidad de Brandsen, cuando se dirigía a un campo que Baudry tiene en Loma Verde.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, aseguró en las últimas horas que si la justicia comprueba que el jefe de gabinete de su cartera, Mario Baudry, incumplió con la ley en el escándalo que se desató junto a su pareja Verónica Ojeda, “será sancionado como corresponde”.

Uno de los principales funcionarios del ministerio conducido por Berni se vio involucrado el sábado por la tarde en un confuso sucedido con su compañera en Brandsen. El secretario de Protección Ciudadana y Habilitaciones de esa ciudad, Marcelo Castillo, denunció a Baudry por “abuso de autoridad” y por interceder para que su pareja no fuera detenida, pese a incumplir con los requisitos de tránsito, y pueda continuar con su viaje.

“El jefe de gabinete me contó su verdad, las verdades no son absolutas, no tengo por qué no creerle. Todas las explicaciones que me dio son correctas, pero vuelvo a repetir: por suerte hay una denuncia. Será el juez el que tenga que investigar y si incurrió en algún delito, será sancionado como corresponde”, explicó Berni en declaraciones al canal TN.

“Si los agentes se sintieron maltratados, hicieron una denuncia y será el juez el que deba determinar si ese maltrato existió o no existió”, completó.

El hecho ocurrió el 27 de junio cerca de las cuatro de la tarde. La camioneta Toyota Hilux que manejaba Ojeda fue detenida por un inspector municipal en un retén de la ruta 210. Instantes después de estacionarse, la joven aclaró al controlador que era la esposa de Baudry, aunque el agente continuó con su procedimiento.

Según consta en la denuncia, al mostrar el celular con la app Cuidar, se llegó a leer que Verónica Ojeda era “funcionaria del Estado”.

Mientras el oficial chequeaba el permiso de circulación de Ojeda con la base de datos de los exceptuados de las restricciones, ella llamó a su marido y lo puso en altavoz. Como el oficial que le hizo el control se negó a atenderlo, intervino un oficial de la Bonaerense que luego de conversar con Baudry permitió que Ojeda se dirigiera hacia Loma Verde.

Poco después, apareció en escena el propio Jefe de Gabinete del ministerio de Seguridad bonaerense a bordo de un Ford Focus azul. “Descendió sin el barbijo colocado y se dirigió hacia la cabina del puesto policial, ingresando para reunirse con la totalidad del personal policial, durante alrededor de 10 minutos y luego retirarse”, se afirma en la denuncia de Castillo.

De acuerdo a la denuncia, Baudry se mostró muy ofuscado y les advirtió a los agentes que los sancionaría, ya que en teoría el personal municipal no debería estar sobre la ruta “y menos indagando a las personas”.

Al respecto, Berni dijo: “El jefe de gabinete me dijo que no pasó lo que pasó. Que además, ahí hay una disputa que tiene que ver con un fallo judicial de un juez de Junín, que prohíbe a las autoridades municipales restringir la libre circulación sobre las rutas y a partir de allí, él es vecino de Brandsen, vive en Brandsen, y parece que fue a mostrarle el fallo de este juez de Junín”

El ministro de Seguridad bonaerense hizo mención a un fallo del juez federal Héctor Pedro Plou, quien ordenó a los jefes policiales levantar los controles de tránsito en las rutas nacionales de acceso a la ciudad de Junín. El justificativo de esa decisión fue evitar accidentes en zonas donde la visibilidad es muy escasa debido a la niebla espesa o escasa luz natural.

Ahora, la Justicia deberá determinar por un lado su Baudry cometió efectivamente abuso de autoridad y, en segundo plano, si Ojeda realizó un usurpamiento de título al disponer de una habilitación por un cargo de funcionaria que ella no tiene.

“Los certificados se tramitan de manera personal, nadie puede tramitar un certificado a través de terceros. Quien aprueba el certificado es el Gobierno nacional, no el de la provincia (…) Si la señora Ojeda incumplió con la cuarentena, tendrá sus consecuencias”, advirtió Berni.

Y reflexionó: “Por suerte hay una denuncia, es lo más claro y transparente que hay. A partir de ahí, el juez investigará. Como no estuve en el lugar, no puedo dar certezas”.

Créditos: Infobae