Preocupación en Brandsen: a este ritmo de contagios «el sistema de salud va a colapsar»

El Secretario de Salud local, Pablo Costela, brindó una entrevista radial al programa «El Reloj», y adelantó que esta noche habrá una fuerte suba de contagios por coronavirus.

«Estamos aguardando más resultados, algunos de ellos ya llegaron positivos, por lo que la placa de esta noche se va a modificar» comenzó Costela.

«Le pedimos por favor a la gente que tome conciencia, nos está costando mucho, incluso con los propios familiares de pacientes positivos o contactos estrechos que tienen que hacer la cuarentena y por ahí nos argumentan que tienen que salir a trabajar o un montón de cuestiones por lo cual esto es un gran riesgo. En estos momentos estamos armando todo el árbol epidemiológico y tomando decisiones que van a tener que ser muy importantes porque entendemos que el número de casos va a subir bastante y por eso le pedimos a toda la comunidad que no salgan de su domicilio, que tengan paciencia. Nosotros a lo largo del día vamos a ir ordenando las visitas, en el caso que sea necesario, hisopando, vamos a ir internando a quienes no puedan cumplir el aislamiento en su casa, pero por favor no salgan, y en caso de tener fiebre mayor a los 37,5° llamen al 107 que los vamos a ir atendiendo», siguió con un tono de preocupación.

«Tenemos dos médicos clínicos y dos pediatras, y aun así no es suficiente para atender los llamados, emergencias, urgencias, y toda esta cuestión además del coronavirus. Por ahí la gente va a tener que esperar un poco en el domicilio, pero los vamos a ir asistiendo» agregó.

Por último el doctor adelantó que para esta noche se espera una fuerte suba de contagios: «en estos momentos siguen cargando resultados, no tenemos el número final porque se van a ir sumando en el transcurso del día».

«El virus está circulando, tenemos transmisión comunitaria, está en Brandsen, no importa el barrio, tenemos casos en distintas zonas. No desestimemos esto que les estamos diciendo, no lo tomemos como que es una gripe y nada más. En los más adultos y en los que tienen factores de riesgo disminuye la sobre vida. El tema acá es tomar conciencia, evitar juntadas, y toda acción que nos ponga en riesgo».

«La situación se nos va a tornar insostenible, incontrolable, el sistema de salud se va a colapsar en breve. Ante una subida brusca en los casos de coronavirus confirmados no hay sistema que pueda aguantar. Por favor conciencia, esto no es un invento, ni subir los números, esta es la realidad que estamos viviendo» concluyó.

Créditos: Detrás de la Noticia