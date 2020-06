Con ideas y mucho brillo: Liz Sánchez Tocci piensa en el futuro y en lo que se avecina

La modelo que fue nombrada Miss Belleza Mundial Buenos Aires 2020, Liz Sánchez Tocci, dialogó con NOVA sobre los trabajos que se avecinan y sus comienzos en el mundo del modelaje.

“Voy a presentar un proyecto en el que estoy colaborando cada año, en diferentes organizaciones, me focalizo en los derechos de los niños, en cada granito de arena que es de mucha ayuda ya que ellos necesitan mucha contención, y también en la escuela de equinoterapia, aprendí mucho este año, me involucré más con las personas, tuve más tiempo para mí, comencé clases de canto, con el profesor Exequiel Sand, a quien le agradezco por la paciencia”, resaltó.

A su vez, recordó en sus años anteriores que “quería ser independiente. Me parecía una herramienta muy útil mientras me preparaba para la universidad de leyes, poder tener una ganancia, poder salir adelante, ya en Model Management llegó la oportunidad como modelo internacional, y recientemente en la organización Miss Belleza Mundial Argentina”.

Con la emoción de este año que ha “sido nombrada Miss Belleza Mundial Buenos Aires, podré representar a la provincia en el evento donde se elige a la Miss Argentina que representará al país en Ecuador, sede que tiene como director internacional al señor Juan Pablo Nicola Dos, quiero agradecer a la señora Luciana de Lourdes Albornoz quien me guió hasta estas instancias, les comparto que Argentina tiene dos coronas internacionales”.

Siempre desde sus bases, recuerda que “era muy chica y me gustaba la moda, no fue hasta que conocí a Gustavo Franco que me formé profesionalmente, y ese fue mi primer experiencia formal y que lo tome con seriedad, me gusto la experiencia y quise dedicarme de lleno al modelaje, así fue que comencé en Adamant Academy, y soy dueña de mi línea Liz Tocci Collection y Tocci kids desde hace muy poquito cuando descubrí que podía hacer esto y puse mucha energía y predisposición junto a Cristina Espósito, una querida amiga”.

Con un futuro prometedor, la modelo resaltó que estuvo en distintos lugares y allí “conocí productores que me han tenido en cuenta y yo encantada porque se vive mucha felicidad en festivales, en desfiles, son experiencias enriquecedoras, un desfile que no olvido es junto a la diseñadora Nora Perotti de la firma Olmy Carmín en Del sur producciones. Yo me dediqué el último año a la realización del desfile The Afternoon y elección de Reina de la Revolución Argentina”.

Además, destacó el uso de las redes sociales que “son una gran herramienta por estos días, realmente pienso que hay que darle utilidad, como miss, pude mostrar mi labor, me parece útil y dado al alcance que tienen, pude trabajar, pude conocer a mis compañeras, ver qué les gusta, conocer sus ciudades, todas queremos vernos, y mediante una pantalla hoy estamos comunicadas, seguimos apoyándonos, todas queremos realizar nuestros sueños tenemos historias de vida diferentes y este año fue atípico a lo que viví en otros certámenes, este equipo es muy unido”.

Por último, reconoció que “es hiperactiva y llegué al punto de dormir de día y es que se me invirtió el día, logré en unas semanas normalizar, trabajo en casa desde mi pc, o tablet, tengo planeado muchas cosas, viajes, que por motivo de la cuarentena solo tardará un poquito más, es mucho el esfuerzo personal y el de mi familia que me guían en todo este camino, son mis pilares. Quiero agradecer a Alberto Kieffer quien es un artesano y me acompañó, él realizó el cetro, Adrian Quiroz que es un gran vestuarista y realizó la corona, Betty Carena de la firma Querida Mía Novias, realizó bijou con tejido medieval, tocado y accesorios muy bonitos, el traje típico y el traje de gala son de Cristina Espósito, fotografías de Damián Alberto Durán y Daniel Aicaguer, Marcela Banegas me realizo corte de pelo y peinados, el maquillaje de Sol Márquez López”.

Créditos: Agencia NOVA