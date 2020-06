La Liga Regional de Tenis se prepara para el regreso a la actividad

La Liga Regional de Tenis, luego de un arranque prometedor, está en modo pausa. Su primera etapa quedó trunca al desatarse la pandemia, pero cada vez es más cercano el retorno a las canchas.

Una vez que se vuelva a la actividad será motivo de análisis como sigue la primera etapa, el Concejo de Liga deberá decidir qué postura excepcional tomar ya que como es de conocimiento los distintos cuadros están integrados por jugadores de varias localidades.

Todas las categorías están con su competencia iniciada y su proceso es el siguiente.

Categoría Sénior

Copa Amoblamientos Rossi

La debutante categoría sénior tiene a Pablo Lodillinsky que supero a Jorge Maccario (6/0 6/0) como el primer y único clasificado a semi final. Los tres restantes saldrán de los partidos de Javier Pico y Marcelo Seillant, Pedro Correa y Enrique Rescinito, Horacio Marino y Pancho Vervic.

Pablo Lodillinsky, Javier Pico, Pedro Correa, Horacio Marino y Pancho Vervic (Chascomús) Marcelo Seillant y Enrique Rescinito (Ranchos)

Cuarta categoría

Copa Óptica Quevedo

Tenemos tres de los cuatro semi finalistas esperando para jugar, ellos son Luciano Rey que supero a Bebeto Fornetti (6/2 6/2), Horacio Agüero que supero a Sebastián Della Vedova por WO, Diego Pereyra que supero a Javi Sotelo (7/6 6/1) el cuarto semi finalista será el ganador del encuentro a disputarse entre Felipe Lequio (1) y Gregorio de gracia.

Luciano Rey (Ranchos), Horacio Agüero (Gral. Belgrano), Diego Pereyra (Chascomús).

Tercera categoría

Copa Raúl Casco Negocios Inmobiliarios

La más numerosa de las categorías de esta primera etapa tiene cinco clasificados a cuartos de final, ganaron ese derecho Jorge Puntella al superar a Marcelino Ascurra (7/5 7/5), Leo Delsere a Pablo Desbarats (6/0 3/6 10/6), Sebastián Bassi a Cristian Novella (6/7 6/2 10/7), Matías Nova a Daniel Alfano (6/1 6/0), Lucas Ocampo a Lucas Pedernera (6/4 4/6 10/3).

Buscan su pase a cuartos de final los ganadores de los partidos a disputarse entre: Fernando Martiarena y Mauro Speranza, José Lamarque y Manuel Karger, Sebastián Alfonsín y Cristian Speranza.

Jorge Puntella, Leo Delsere, Sebastián Bassi, Matías Novoa, Lucas Ocampo, José Lamarque, Manuel Karger, Sebastián Alfonsín (Chascomús), Fernando Martiarena (Lezama) Mauro y Cristian Speranza (Ranchos)

Segunda categoría

Copa Óptica Quevedo

Jorge Aldatz supero a Diego Iribarren (7/5 6/3) y es el primer clasificado a semi final de esta categoría, los otros semi finalistas saldrán de los encuentros a disputarse entre Tony Amaral y Matías Latuf, Leandro Martiarena y Diego Faga, Fernando Travacio y Naldo Viceconte.

Jorge Aldatz, Tony Amaral, Matías Latuf, Diego Faga y Fernando Travacio (Chascomús), Leandro Martiarena (Lezama) y Naldo Viceconte (Ranchos)

Categoría intermedia

Copa Raúl Casco Negocios Inmobiliarios

En la inter no tenemos clasificados a semi final ya que están todos los cuartos de final por jugarse, en esta divisional se medirán Matías Campillo y Nicolás Pedernera, Thiago Rescinito y Tomas Castillo, Mateo Plorutti y Juan Kovac, Elías Rescinito y Patricio Caquineau.

Matías Campillo Thiago y Elías Rescinito (Ranchos), Nicolás Pedernera, Mateo Plorutti, Juan Kovac y Patricio Caquineau (Chascomús), Tomas Castillo (Loma Verde)

Primera categoría

Copa Amoblamientos Rossi

En primera ya están los cuatro semi finalistas, Juan José Anchorena (h) supero a Javier Yomaha (6/0 6/3), Valentín Pereyra a Carlos Doja (6/1 7/5), Juan Ochoa a Juan Zignano (6/0 6/3) y Juan Brizzi a Mariano Chiavaro (6/3 6/1).

En esta categoría los cuatro que están en competencia son residentes en Chascomús.

Categoría doble damas

Copa Miwok Indumentaria

En esta categoría el desarrollo de las dos zonas es el siguiente:

Zona 1(tres parejas)

Silvia Cambier/Eugenia Ozta ya disputaron sus dos partidos, superaron por 7/6 6/1 a Vida Cabrera/Sole Harriague y perdieron con Daniela Izurieta/Belén Martínez por 7/6 6/3.

Partido que resta jugar es Vida Cabrera/Sole Harriague vs Daniela Izurieta/Belén Martínez

Zona 2(tres parejas)

No se jugaron partidos las parejas que integran esta zona son Vilma Duarte/Fernanda Fassi, Lili Anacondia/Isabel Marino y Eli González/Inés Riccardi.

Zona 3(cuatro parejas)

En la esta zona Carola Erpen/Margarita Morilla ganaron sus dos partidos, el primero sobre Rocio Legarralde/Agustina Moya por 7/6 6/3 y el restante a Cecilia Sommer/Ana Millanes por doble 6/0.

Rocio Legarralde/Agustina Moya triunfaron sobre Daniela Bertoletti/Marcia Oxandaberro por 6/3 6/0.

Resta jugar los partidos de Carola Erpen/Margarita Morilla vs Daniela Bertoletti/Marcia Oxandaberro; Rocio Legarralde/Agustina Moya vs Cecilia Sommer/Ana Millanes y Daniela Bertoletti/Marcia Oxandaberro vs Cecilia Sommer/Ana Millanes.

Acompañan a la Liga Regional de Tenis como sponsors en cada una de las categorías las firmas Miwok (dobles damas), Raúl Casco Negocios Inmobiliarios (intermedia y tercera), Óptica Quevedo (segunda y cuarta) y Amoblamientos Rossi (primera y sénior).

Prensa Liga Regional de Tenis