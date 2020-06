Se viene la 5ª Feria del Libro de General Paz de manera virtual

Silvia Andrea Pereyra, ‘Anne’ para quienes la conocen, es una de las impulsoras de la Feria del Libro de General Paz, a través de su desempeño como Bibliotecóloga encargada de la Biblioteca Popular Municipal “Domingo Faustino Sarmiento” y del Colegio Sagrado Corazón. Además de ser docente de nivel inicial y estudiante del Profesorado de Educación Primaria, y docente en el I.S.F.D y T N° 212 en la materia “Prácticas Profesional II”.

Más allá de este amplio currículum, Anne es una buscadora de nuevas ideas, y generadora de proyectos, que pese a la situación en la cual nos encontramos atravesando por la pandemia del Covid-19, ha podido plasmar, y continuará desarrollando durante la cuarentena; y especialmente en este mes de junio, cuando se concrete una nueva edición de la Feria Distrital del Libro de General Paz. La Quinta, que será totalmente de manera virtual.

Para conocer más sobre los proyectos y trabajos que viene realizando, tanto desde la Biblioteca Popular, como a nivel personal y colectivo, es mantuvimos un diálogo con ella:

“A partir del anuncio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO ) que dictó el Gobierno Nacional a nosotros se nos dijo que seguíamos trabajando a puertas cerradas, sin atención al público, entonces, como nosotros y nadie tenía demasiada información, lo que hicimos fue tratar de buscar información y empezar a compartirla a través de nuestra página de Facebook, y cuando vimos que la cosa iba a continuar empezamos a reforzar los que veníamos haciendo antes, pero de forma más intensa, la siembra de libros”, cuenta Anne.

Hace algunos meses, se instaló en Plaza de Mayo y en el acceso al Hospital Campomar, las llamadas “Casitas de Libros”, en donde se colocan libros y revistas que la Biblioteca no tiene incluido en su inventario (ya sea porque son repetidos o no tienen gran demanda en este tipo de bibliotecas), con el fin de que la sociedad pueda acceder a diversos textos de manera gratuita, e intercambiar lecturas con el resto de la sociedad. Incluso, debido a la situación actual, quedó pendiente la colocación de otra casita en la Plaza Niños de Belén.

Ésta actividad se intensificó, y el personal de la Biblioteca Pública “envolvíamos libros y revistas, y salíamos cargadas en nuestras bicicletitas con Nacha Martínez, que es mi compañera, y depositábamos esas revistas en diferentes plazas tales como Niños de Belén, Evita, Plaza de los Escritores, en la puerta del Banco Provincia, en la ventana de la Biblioteca… Íbamos reponiendo a diario eso, porque la gente se llevaba enseguida las cosas”, explica Anne, subrayando que “cuando se decretó el Aislamiento Social por completo dentro del Distrito, ya no fuimos a trabajar más, así que la decisión mía fue trabajar de manera virtual desde la página compartiendo información de dónde buscar recursos para entretener a los chicos, visitas virtuales a los museos, a bibliotecas digitales, a muestras de arte… todo tipo de actividades que se pudieran hacer de casa, para que se haga más llevadera la cuestión”.

Además de su desempeño en la Biblioteca Pública, Anne trabaja como bibliotecaria en el Colegio Sagrado Corazón, por lo cual comenzó a pensar cómo fusionar ambas actividades.

No siempre, ni tampoco todos, tienen las mismas oportunidades, por lo cual “empezamos a encontrarlos con la dificultad de que no tenés llegada a todos los chicos porque no hay disponibilidad de dispositivos, de datos móviles… entonces, se trabajó con audiocuentos. Esto me motivó también para hacer transmisiones en vivo desde mi página de Facebook contando cuentos, que es lo que me gusta hacer y lo que habitualmente hago con los chicos”, destacó.

Una actividad lleva a la otra, y gracias a la sugerencia de una vecina, creó una cuenta en Youtube (gracias a la ayuda de su hijo Yordi), en donde todos tienen acceso a los cuentos que narra, muchas veces acompañada por su hijo más pequeño, Gorka.

Estos cuentos además, son compartidos en la página de la Biblioteca “y en los grupos cerrados de las escuelas”, a las cuales la invitan a sumarse.

“Desde la Biblioteca Pública también lo que se hicieron y propusieron fueron actividades participativas con respecto a la comunidad. Es decir, que no solo salgan actividades desde la Biblioteca, sino que la comunidad sea generadora de diferentes recursos. Dentro de esas actividades algunas funcionaron relativamente normal, escasas, pero voy a destacar una que se está enganchando un montón de gente, y en la que me satisface completamente porque tuvo un impacto importantísimo: El proyecto se llama ‘Contame que te cuento’”

“Para descentralizar un poco, salir yo del centro de contar cuento, se invitó a la gente para que contara cosas breves: una poesía, un cuento, un fragmento, algún relato propio o de autores conocidos o no. La idea es que se filmen contando o leyendo, narrando algo”, y pueden participar adultos o niños que cuenten con el permiso correspondiente.

“Eso en primera instancia estaba pensado para subir un video por semana, pero están tan desbordados de envío de videos, que estamos publicando hasta dos o tres por semana. Esos videos también van a ser compartidos después en la Feria del Libro, porque es el trabajo que impactó dentro de la Biblioteca Pública”, adelanta.

Este proyecto, no solo lo comparte con escuelas del Distrito, sino con la Región XVII, que es la que nuclea a las Bibliotecarias escolares, Así como también con “quienes fueron compañeras mías de estudio. Así que están llegando de todos lados, de Brandsen, La Plata, Capital Federal, Berazategui, Monte… hasta un señor de España me autorizó a que compartiera un cuento, que lo voy a dejar para más adelante”, promete.

En su nueva faceta de “youtuber”, Anne fue propuesta por el CIIE local como recurso pedagógico para las docentes, lo que revaloriza el trabajo que viene llevando adelante. “Los cuentos están seleccionados con una intencionalidad y voy cubriendo diferentes expectativas pedagógicas, en función de los diseños curriculares y lineamientos que van apareciendo. Cuento los cuentos que a mí me gustan, y los cuentos que yo siento que deben ser transmitidos, pero también respondiendo a la necesidad pedagógica de los docentes”, aclara, y cuenta que además, es invitada por muchas docentes para que les envíe cuentos o audiocuentos, los cuales son trasmitidos a los alumnos.

Es importante destacar, que esta actividad ‘extracurricular’ que realiza, es totalmente sin fines de lucro, ya que no cobra por sus grabaciones o videos, sino que lo hace por el amor que siente a su profesión.

Por otra parte, y tal como adelantáramos al inicio, es una de las organizadoras de la Feria del Libro local, la cual está compuesta por más de una decena de bibliotecarias del Distrito; y que en esta nueva edición tendrá muchas novedades.

A partir del año 2016, se expandió la idea que venía llevando adelante la Bibliotecaria Cristina Pifano en el ámbito de la Escuela Primaria N° 4, y tomó gran relevancia. Cada año, escritores y autores de renombre se hicieron presentes en Ranchos, así como también editoriales y personalidades de la literatura nacional.

“Cuando decidimos apostar a un poco más, dijimos ‘vamos a hacerlo abierto a todas las bibliotecarias’”, ahí fue cuando contó con el aval de su jefe directo, el Subsecretario de Cultura, Damián Novelino; y Cristiana gestionó los permisos ante Jefatura Distrital, para comenzar con las reuniones entre ambos sectores, en donde se incluya a todas las escuelas de General Paz.

Con varias ediciones sobre los hombros, este año “la feria, si bien es abierta a la comunidad, como está diseñada, y organizada por bibliotecarias escolares en diferentes niveles dentro del sistema educativo, salvo yo, que en su momento estaba por fuera; tiene siempre un fin pegadógico. Responder a los diseños curriculares, pero desde Biblioteca”, explica Anne. En tal sentido, se venía trabajando a partir de la “presencialidad. Nosotros decidíamos un autor/ narrador/ escritor como eje principal, como invitado especial, y trabajábamos cada una en su escuela como mejor le parecía, sin ningún tipo de lineamientos. Eso fue en los primeros años, ya en el tercero pudimos trabajar mejor, y tener desde el año anterior a la Feria, qué autor íbamos a tener en el año siguiente, lo que nos daba la posibilidad de poder trabajar más profundamente con los autores y la bibliografía. Eso fue un avance y un logro importantísimo para nosotras, de hecho, este año ya teníamos como invitado especial al escritor Sebastián Vargas, y a un narrador español que radica en la Argentina, Adrián Yeste”, detalló, agregando que ya tienen confirmaciones con otros escritores para cuatro o cinco ediciones venideras. “Estamos muy adelantadas y muy organizadas en nuestro trabajo, y con una proyección bastante importante”, resaltó.

Tanto Vargas, como Yeste habían confirmado su asistencia, pero el ASPO impidió el normal desarrollo de este evento. No obstante, Pereyra estaba convencida que se podía buscar la forma de concretar esta edición, y pese a la negativa inicial de sus compañeras, logró convencerlas. “El pasado domingo tomé las riendas del asunto y les dije ‘chicas a la Feria hay que hacerla como sea, de forma virtual, pensemos acciones’”, les dijo. Por lo cual comenzó a explicar sus ideas: “Dos cosas se me habían ocurrido como ejes. Primero, grabarnos nosotras haciendo presentaciones de quiénes somos, cómo trabajamos, cómo desempeñamos nuestras funciones, qué características tienen nuestras Bibliotecas; y por el otro, ir pidiéndoles a las personas que habían sido parte de la Feria, tanto como escritores, ilustradores, narradores, artistas en sus diferentes manifestaciones, libreros, editoriales y demás, también que nos grabaran un saludo, un mensaje, y nosotros vamos a ir subiendo todos estos videos a la página (Feria del Libro General Paz). Por otra parte, también vamos a ir subiendo las pequeñas acciones que vamos teniendo en nuestras bibliotecas, siempre con las autorizaciones correspondientes de las familias”, remarca.

“Otras de las acciones que queremos hacer, y que le estamos buscando la manera, es que la gente cuelgue alguna foto, o que nos cuente en algún videíto porqué la Feria es o ha sido importante para ellos, porque no nos olvidemos que hay muchos chicos, niños y niñas, e incluso adultos que ni siquiera conocen o han estado en la Feria Internacional del Libro. Entonces, lo que dijimos es que tenemos que poner en valor esta Feria, a través de estos videos”, a través de los cuales se lograrán (y se logran) respuestas a cuestionamientos personales, que tienen ver con la importancia del trabajo que vienen realizando. “Eso también me satisface tremendamente como profesional, porque uno si bien realiza un proyecto con mucha pasión, nunca sabe si va a ser importante dentro de una comunidad”, se plantea. “De todas maneras, creo que ya con cinco años, incluso en este contexto tan complejo, la feria sigue estando instalada, y la gente tiene ganas de que la feria siga estando. Más que nada por todos estos videos que vamos recibiendo”, deduce.

Cabe mencionar que permanentemente se está informando a través de la página de Facebook de la Feria, o de la Biblioteca de Ranchos; por lo cual se recomienda estar atentos a las novedades que se vayan presentando.

Finalmente, y a modo de adelanto, Anne contó que “desde el año pasado decidimos que va a haber un libro en común que trabajemos sí o sí todas las bibliotecarias. El año pasado fue ‘Abran cancha que aquí viene Don Quijote de la Mancha’, de Adela Basch porque cumplía años de su primera edición; y este año con motivo de la celebración de los años de Manuel Belgrano, los 250 de su nacimiento, y 200 de su muerte, íbamos a trabajar con uno que se llama “Jurando Amarte”, de Pablo Di Julio, y por eso se está viendo la posibilidad de hacer un encuentro por Zoom entre algunas escuelas y algunos alumnos, y el escritor”.

Agradecimientos infaltables

“Agradecerles a mis dos hijos, porque ellos se copan y colaboran. Por ejemplo Yordi me ayuda tremendamente a resolver todos los problemas tecnológicos y técnicos que tengo con los escasos dispositivos que tengo en casa, porque esto se hace con recursos muy limitados, y Yordi me ayuda en eso. El chiquitito es más histriónico, más tendiente a la madre, y participa en algunos videos de youtube, contando junto conmigo algún cuentito”, valoriza Silvia Andrea Pereyra.