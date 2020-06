IFE: Anses comienza hoy a pagar la segunda ronda del bono de $10 mil

Se trata de la ayuda económica de $10 mil dispuesta por el Gobierno nacional para paliar los efectos del coronavirus en los sectores más vulnerables. Los primeros en cobrar serán los beneficiarios con AUH hasta el 22 de junio.

Para paliar los efectos económicos de la emergencia sanitaria, el Gobierno nacional puso en marcha este lunes la segunda ronda de pagos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el bono de $10.000 destinado a trabajadores informales y monotributistas de las categorías más bajas.

Según informaron desde Anses, los primeros en cobrar entre el 8 y el 22 de junio serán los beneficiarios con Asignación Universal por Hijo (AUH). Hoy será el turno de aquellos con DNI terminados en 0, de acuerdo al calendario de la Administración.

El otorgamiento de la nueva tanda del bono fue convalidado por medio del Decreto 511/2020, publicado el último jueves en el Boletín Oficial. La norma precisa que el IFE se destina a personas desocupadas, a quienes se desempeñen en la economía informal, a monotributistas de categorías A y B, monotributistas sociales y trabajadores de casas particulares, siempre que cumplan con ciertos requisitos.

El IFE volverá a llegar a casi 9 millones de personas, las mismas que se inscribieron para el pago del mes anterior. Según informó la titular de Anses, Fernanda Raverta, el cronograma será en esta ocasión “más inteligente y ágil”.

Luego de los beneficiarios de la AUH será el turno de quienes cobran la Asignación Universal por Embarazo (AUE), desde este miércoles y hasta el 24 de junio. EL 23, en tanto, se iniciará el pago de quienes hayan optado por cobrar mediante un depósito en su cuenta bancaria a través de una Clave Bancaria Uniforme (CBU), también con un esquema de pago por terminación de DNI.

Por último, será el turno de los no bancarizados. “Los que no tengan la posibilidad de cobrar a través del banco, además de recibir los $10.000 podrán recibir un CBU, para que no solo estén incluidos ante la emergencia sino que también queden bancarizados y reciban inclusión en todos los sentidos”, señaló Raverta en una entrevista con Radio 10.

Créditos: INFOCIELO