Damián Novelino: “Creo fervientemente en el poder de la creatividad y el arte”

El Licenciado Damián Novelino desarrolla habitualmente una multiplicidad de tareas, donde combina su trabajo al frente de la Subsecretaría de Cultura Municipal, la Dirección de la Escuela de Educación Estética (EEE) de General Paz, su colaboración en el Centro de Formación Profesional; y la creación de obras de arte, entre otras actividades. Y en estos tiempos donde la pandemia modificó el ritmo habitual de vida, sus compromisos no se han visto mermados, muy por el contrario.

Más allá de su desempeño como funcionario, hablar de Novelino es hacer referencia al arte y al diseño en su máxima expresión. A través de sus creaciones ha mostrado una infinidad de facetas que van desde la pintura, a la costura, o el dibujo, por citar solo algunas; y en el último tiempo ha incursionado también en el bordado.

Para conocer y un poco más sobre su actualidad y cómo viene trabajando durante el Aislamiento Social Obligatorio Preventivo, dialogamos con Damián Novelino:

MD: Desde la Subsecretaría están confeccionando barbijos. ¿Cómo y quienes realizan esta tarea? ¿De qué manera se distribuyen?

D.N: Desde Cultura, obligatoriamente tuvimos que adaptar nuestras actividades frente a esta pandemia y las medidas que se tomaron como profilaxis.

Desde el primer momento del dictado del Aislamiento Social Obligatorio y el posterior cese de las actividades planificadas, entre ellos cierre del Museo, Biblioteca y suspensión de dictado presencial de clases en los talleres de Ranchos, que eran los únicos que habían comenzado a marzo, se comenzó a organizar, junto a un grupo de vecinas que ofrecieron su trabajo y tiempo la confección de barbijos quirúrgicos, para entregar al hospital, ya que todavía no estaba en vigencia el tapabocas lavable.

Estos barbijos eran confeccionados en los hogares de estas vecinas, y luego desde cultura pasábamos a retirar y entregar al hospital local. Junto a las compañeras de Cultura, que tienen habilidad para la costura, nos pusimos a realizarlos también en nuestros hogares.

Con la continuidad de esta situación y la puesta en marcha del uso del barbijo doméstico, lavable y reutilizable, se decidió armar un equipo, con el personal de cultura para su confección, el cual funciona por turnos para evitar la acumulación de personas y respetando las medidas de cuidado y distanciamiento.

Aquí se confeccionan barbijos reutilizables de tela de algodón, con tela provista por el municipio, y mucha tela donada por vecinos y comercios del rubro.

Simultáneamente por la demanda de insumos, se están confeccionando camisolines descartables, para uso de nuestro hospital.

Los barbijos reutilizables son insumos para el personal municipal, desde recolección de residuos, administrativos, etc. y además son distribuidos gratuitamente en la entrada de la municipalidad y junto a las áreas de Planificación Social y Secretaria de Gobierno.

Forman parte de este equipo Sandra Ortiz, Anabela García, Rosana Rouco, Laura Colman y Silvia Bonini.

MD:-¿Mantienen contacto con los profes? ¿Se crearon espacios para el intercambio de ideas o propuestas de actividades?

D.N: En cuanto a los talleres en una primera instancia se planteó un desarrollo continuo, semanal pero de modo virtual.

Semanalmente se envían 2 o 3 propuestas de actividades de reciclado, y reutilización de los materiales que «Tenemos en casa» a la Fm. Gral.Paz por una iniciativa que partió de la misma radio, y nosotros aceptamos gustosos ese contacto con nuestros vecinos y las oyentes para seguir manteniendo un vínculo necesario.

Al continuar esta situación, se han tomado medidas que priorizan la salud de todas y que de alguna manera afectan la continuidad de las actividades de vínculos sociales y así también de los talleres.

La mayoría de los profes continúan el vínculo por medio de las redes, juntándose el mismo día de clases y al mismo horario, y ver como se encuentran todos en medio de esta circunstancia.

Todos esperamos ansiosos el poder retomar los talleres porque hacen muy bien a la Salud Mental, a las emociones, al vínculo social, ya que son pocas las oportunidades que tienen los vecinos de acceder al aprendizaje artístico.

M.D: ¿Cómo imaginás el reinicio de las actividades? ¿Qué deberían modificar para adaptar los talleres a esta nueva situación?

D.N: El reinicio de las clases es algo muy ansiado, y es necesario también. Seguramente dependerá de los decisiones de los expertos.

La OMS emitió un artículo muy importante al que se suma el trabajo del CONICET, donde se recomienda INCLUIR EL ARTE Y LA CULTURA en la atención sanitaria, donde se plantea que el arte además de ser un espacio de expresión, un campo de conocimiento, investigación y estudio, AYUDA EN EL CUIDADO DE DISTINTOS ASPECTOS DE LA SALUD.

Yo creo fervientemente en el poder de la creatividad y el arte, no solo como expresión, conocimiento y esparcimiento, sino también por su labor social y de trabajo colectivo, algo que estoy aprendiendo del trabajo con grupos como el de Teatro Comunitario por ejemplo, el cual tiene un vínculo tan fuerte, que la continuidad de las actividades son naturales, por todo el trabajo que se viene haciendo, pero además el interés por el otro, por su necesidad de afecto y cariño, que también es un alimento esencial en estos tiempos.

M.D: Dentro de las actividades que desarrollás en el Municipio, está la colaboración con el Centro Profesional. ¿De qué se trata?

D.N: Ayudo a poder armar el «Centro de Confección». La directora del Centro de Formación Profesional es Marcela Lois.

M.D: La EEE también se vio afectada, como todos, por esta pandemia. ¿Cómo vienen trabajando?

D.N: .La Escuela, y todas las instituciones educativas son un poco el alma de todos los pueblos, y marcan el pulso del movimiento.

Las instituciones de Arte, como todas las instituciones, están afrontando esta continuidad pedagógica, fortaleciendo el vínculo con las familias por medio de las redes y los grupos de WhatsApp. Buscando no agobiar con cantidad de información, sino atender al lugar importante del Arte en la vida y también reconocer este tiempo distinto que estamos transitando, no taparlo, sino visualizarlo y descubrirnos en otro contexto que no era el cotidiano, el de estar en casa y desde allí vincularnos.

Ahora los materiales son los que tengo cerca, comparto las actividades con la familia, hasta con las mascotas, y esto genera otra dimensión de la inclusión y la reflexión.

M.D: Este último tiempo hemos visto hermosos bordados. ¿Estás planeando una nueva muestra? ¿Cómo se llamará?

D.N: Esta pandemia nos encontró a todas con «lo puesto» digamos, y muchos que nos dedicamos al arte nos encontramos recalculando el camino de la actividad que hacíamos y trabajando con los materiales que teníamos.

Algo que me ha tocado muchas veces es el tener que adaptarme, en este caso los trabajos textiles que hago para los diseños de ropa y vestuario, fueron mutando en pequeños bordados, pero sin las herramientas que se usan para bordar, y sin hilos de bordar.

Así que aprovechando y reutilizando materiales comencé con varias series de bordados, que sería un lindo plan para luego de esta cuarentena, poder compartir con mucha gente querida.

M.D: Contanos un poco acerca de la técnica que estás utilizando y cómo surgió esta idea.

D.N: El Bordado y las actividades de las llamadas «Labores» como se le decían antes, me atraen desde siempre. El vínculo que esto tiene con nuestra historia como comunidad, y con la mía en particular donde todas las tías eran hábiles con la cocina, el tejido, la costura, y mis tíos con las cosas que construían con sus propias manos.

Y así, unas ideas que se estaban preparando para ser una colección para el Arte y Moda, se transformaron en pequeños bordados.

Están realizados en las técnicas básicas de bordados lisos y de relieve, utilizando según la definición que se busque en la imagen 4, 2 o hasta 1 sola hebra del hilo común y sumando algunos en lana, cuando el punto lo permite.

Hay puntos básicos que son muy conocidos como el punto hilván, o cadena que tienen infinitas aplicaciones, y otros que los complejizo como los puntos tejidos; pero me gustan los puntos sencillos y buscar combinaciones de colores y formas con el color, que es lo que siempre trabajo.

El bordado, en esta época de cuarentena puede ser algo interesante para quien le guste, yo justo estaba leyendo un libro de bordados, y me sumergí en él, y estos trabajos más de relatos y personajes, que prendas en sí.

Me acerco más al bordado por el relato que por la técnica en sí, y con las redes lo puedo compartir con los amigos y familiares que no los veo hace mucho, y es un vínculo creativo también.