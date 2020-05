COMUNICADO DEL COMITÉ DE PREVENCION, SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

El Director del Comité de Prevención, Seguimiento y Tratamiento de Coronavirus. Dr. Santiago Dos Santos, Comunica que:

No se registran “casos en estudio”.

1 (un) vecino que se encuentra controlado por viajes al exterior y / o contacto estrecho. Asintomático.

MUY IMPORTANTE. Se recuerda a la sociedad que el USO DE BARBIJOS de fabricación casera al momento de salir de sus casas es OBLIGATORIO. Excepto menores de 2 (dos) años.

Tengamos siempre presente:

Mantener la distancia social.

No salir de sus casas si no es necesario.

Toser y estornudar en el pliegue del codo.

Evitar tocarse la cara con las manos.

Desinfectar periódicamente picaportes y canillas.

Lavado de manos con agua y jabón.

RECUERDE: QUE ANTE CUALQUIER SINTOMA DE TOS SECA + FIEBRE + DECAIMIENTO + DOLOR DE GARGANTA + FALTA DE GUSTO + FALTA DE OLFATO + DIFICULTAD RESPIRATORIA, DEBES COMUNICARTE CON EL 475511.

PREVENIR ES CUIDARNOS ENTRE TODOS.