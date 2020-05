Martín Magnífico: “El desafío más grande va a ser, ser competitivo de vuelta”

Debido al Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) por el cual está atravesando el país, numerosas actividades se han visto afectadas e interrumpidas. El deporte y los espectáculos deportivos serán uno de los últimos en retomar el ritmo habitual, es por ello, que en esta serie de entrevistas que publicaremos, vamos a conocer cómo vienen llevando adelante la cuarentena, personalidades del deporte del distrito de General Paz.

Esta vez, es el turno de Martín Magnífico. Durante el 2019, y parte del 2020 el ciclista ranchero comenzó a tener un ritmo más intenso en las competencias, con muy buenos resultados.

MD: ¿Cómo sobrellevás la cuarentena?

M.M: Bastante alejado de la actividad por todo esto, pero tratando de mantenerme haciendo rodillo y algunos ejercicios, pero no es lo mismo desde ya. De la forma que lo hago yo, bastante amateur, nada que ver con Sergio, Omar (Fredes), ni ninguno de los otros chicos que compiten a otro nivel, pero tratando de no perder el estado que se logra con los entrenamientos.

MD: ¿Crees que son correctas las medidas tomadas por el gobierno para prevenir esta pandemia?

M.M: Me parecen perfectas las medias que están tomando, aunque entiendo que se hace difícil, porque por una cosa u otra todo el mundo quiere Salir. Algunos por necesidad que tienen que trabajar, como es mi caso, que me tuve que reconvertir digamos, porque la primera parte de la cuarentena me dediqué a ver qué iba a hacer y de qué iba a trabajar, porque prácticamente me había quedado sin trabajo, así que se hace difícil por eso. Pero creo que está bien lo que vienen haciendo. Esta parte es la que no tienen que aflojar, porque la gente ahora se empezó a liberar y a querer salir, y es justo la peor época, el peor momento. Así que esperemos que lo puedan controlar, y que no sea para mal, que todo el mundo quiera salir y nos contagiemos todos.

M.D: ¿Cómo imaginás el regreso a la actividad normal?

M.M: Yo creo que va a costar bastante volver. Más que nada a que se vuelvan a correr normalmente las carreras, como eran antes. Yo creo que para fin de año será, si Dios quiere; así que tenemos tiempo de entrenar, calculo.

MD: ¿Cuáles serán los desafíos más importantes a enfrentar, dentro de tu área, para la normalización de la actividad?

M.M: Creo que de acá en adelante, cuando se vuelva a retomar la actividad, el desafío más grande va a ser, ser competitivo de vuelta, y ver en dónde estamos parados. Tanto yo, como los otros chicos que corren, ver qué efecto nos hizo este parate. Por ahí los que están más entrenados, y que vienen corriendo desde hace muchos años, les hace menos efecto, pero yo que no hace mucho que corre y ya tengo 45 años, por ahí es otra cosa. Lo veremos ahí, de todas maneras, vamos a tratar de retomar, y de seguir en esto.

M.D: ¿Deseas agregar algo?

Agradezco que siempre me tengas en cuenta, más allá de que lo mío es muy amateur, porque siempre se preocupan por todos los deportistas de Ranchos, sin importar el deporte que hagan.