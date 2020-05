Alejandro Tallarico: “El deporte hoy es lo de menos, primero está la salud”

Debido al Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) por el cual está atravesando el país, numerosas actividades se han visto afectadas e interrumpidas. El deporte y los espectáculos deportivos serán uno de los últimos en retomar el ritmo habitual, es por ello, que en esta serie de entrevistas que publicaremos, vamos a conocer cómo vienen llevando adelante la cuarentena, personalidades del deporte del distrito de General Paz.

Esta vez, es el turno de Alejandro Tallarico, ciclista ranchero radicado en la ciudad de Chascomús.

MD: ¿Cómo sobrellevás la cuarentena?

A.T: Como dicen todos, me quedo en casa. No estoy haciendo rodillo porque gracias a Dios tengo laburo en la fábrica y haciendo algunas changas, pero yo respeto y no salgo a pedalear ni nada.

MD: ¿Qué tipo de actividades desarrollás para no perder el ritmo o mantener el estado físico?

A.T: Yo por el momento no estoy haciendo nada, y solo a esperar.

MD: ¿Crees que son correctas las medidas tomadas por el gobierno para prevenir esta pandemia?

A.T: Estoy de acuerdo en que no salgamos de nuestras casas, nada más que para trabajar y hacer las compras.

M.D: ¿Cómo imaginás el regreso a la actividad normal?

A.T: Hay que quedarse en casa, esto es algo serio, que se complica cada vez más. Acá en Chascomús hay seis casos, y se está complicando, y supuestamente vamos a tener más casos.

El deporte hoy es lo de menos, primero está la salud de la familia y de todos. El deporte…volveremos cuando realmente estemos todos sanos, que no esté más esto.