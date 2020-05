Renzo Demario: Esta “muchísimas ganas de volver a entrenar y jugar”

Debido al Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) por el cual está atravesando el país, numerosas actividades se han visto afectadas e interrumpidas. El deporte y los espectáculos deportivos serán uno de los últimos en retomar el ritmo habitual, es por ello, que en esta serie de entrevistas que publicaremos, vamos a conocer cómo vienen llevando adelante la cuarentena, personalidades del deporte del distrito de General Paz.

Esta vez, es el turno de Renzo Demario, un joven ranchero que comenzó a hacer sus primeras armas en las inferiores del Club Gimnasia y Esgrima de La Plata, tras un exitoso paso por Atlético Ranchos.

Lamentablemente, la pandemia impidió que comenzara a jugar partidos oficiales, pero tiene una muy prometedora carrera.

MD: ¿Cómo sobrellevás la cuarentena?

R.D: La llevo bien, re aburrido.

MD: ¿Qué tipo de actividades desarrollás para no perder el ritmo o mantener el estado físico?

R.D: Nos mandan rutinas todos los días, así que todos los días a la mañana hago esas rutinas que nos mandan.

MD: ¿Crees que son correctas las medidas tomadas por el gobierno para prevenir esta pandemia?

R.D: Si, para mi está bien.

M.D: ¿Cómo imaginás el regreso a la actividad normal?

R.D: Por mi parte, con muchísimas ganas de volver a entrenar y jugar. Después veremos cómo lo maneja el club.

MD: ¿Cuáles serán los desafíos más importantes a enfrentar, dentro de tu área, para la normalización de la actividad?

R.D: Sigo entrenando en mi casa para que cuando me reincorpore no me cueste tanto y pueda seguir normal.