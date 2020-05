El Handball ranchero mantiene la continuidad virtualmente

A raíz del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) que venimos manteniendo todos los argentinos desde hace casi dos meses, las actividades dependientes de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de General Paz debieron interrumpir sus clases presenciales, pero no por ello, dejar de tener contacto entre profesores y alumnos.

Muestra de ello, es la Escuela Municipal de Handball, a cargo de Marcos Palavecino, quien nos cuenta que “venimos trabajando con los chicos y chicas de Handball por medio de actividades que les mandamos semanalmente para no perder ese contacto, por lo menos virtual, del Handball”.

Si bien no es algo habitual y sencillo, dado que no todos tienen las mismas posibilidades y acceso a internet, lo que se pretende es mantener conexión con los niños y adolescentes, y además no perder el ritmo físicamente.

“Es algo difícil para tener una continuidad de lo que veníamos trabajando antes de la pandemia, pero nos vamos adaptando”, explicó el profe.

“Para este año teníamos nuevos proyectos, tantos personales como con la Escuela Municipal de Handball, que se vieron afectado por todo lo que está pasando, pero no bajamos los brazos”, cierra Marcos Palavecino.