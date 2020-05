Mauro Bragagnolo: “Este parate obligatorio nos vino bien para volver con muchas más ganas cuando se pueda retomar la actividad”

Debido al Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) por el cual está atravesando el país, numerosas actividades se han visto afectadas e interrumpidas. El deporte y los espectáculos deportivos serán uno de los últimos en retomar el ritmo habitual, es por ello, que en esta serie de entrevistas que publicaremos, vamos a conocer cómo vienen llevando adelante la cuarentena, personalidades del deporte del distrito de General Paz.

Esta vez, es el turno de Mauro Bragagnolo, referente del Maxi Básquet Ranchos. El equipo de mayores de 35, tuvo un 2019 muy fructífero, que desencadenaron en grandes proyectos para el presente año. Nuevos desafíos, que se verán postergados por obvias razones.

MD: ¿Cómo sobrellevás la cuarentena?

M.B: La cuarentena la sobrellevo bastante bien, con responsabilidad. Trato de salir lo menos posible. Hay que tener en cuenta que yo por cuestiones profesionales no he dejado de trabajar, por lo que bien o mal uno tiene algo de vida social/laboral que te permite tener un escape. En el caso de mis hijos es un poco más complicado, pero tratamos que hagan distintas actividades para que estén entretenidos. Lo más difícil es el tema de no ver a los abuelos, primos, etc.

MD: ¿Qué tipo de actividades desarrollás para no perder el ritmo o mantener el estado físico?

M.B: En cuanto a la actividad física, tengo una rutina de entrenamiento para hacer en casa que la modificamos periódicamente. Algo de pesas, algo de cardio HIIT, abdominales. Estoy en contacto permanente con mi profe Jesús Correa y le vamos buscando la vuelta. Lo cierto es que es bastante difícil, en casa no es lo mismo que estar en el gimnasio. Hay que tener mucha fuerza de voluntad, de todos modos aunque sea un ratito me pongo.

MD: ¿Mantienen algún tipo de contacto o rutina conjunta con el resto del equipo?

M.B: Con el resto del equipo no tenemos ninguna rutina en conjunto. Tuvimos un último entrenamiento horas antes que se decrete la primera cuarentena junto a un grupo de jugadores de La Plata que se suman a nuestro equipo. Después, es como que usamos la cuarentena como para tomarnos un descanso de todo. Hasta el grupo de WhatsApp está tranquilo. Hay que tener en cuenta que el año pasado fue muy intenso para nosotros, y este parate obligatorio creo que nos vino bien para volver con muchas más ganas cuando se pueda retomar la actividad.

MD: ¿Crees que son correctas las medidas tomadas por el gobierno para prevenir esta pandemia?

M.B: Las medidas serán correctas o no según los resultados. Esto es así y lo veremos más adelante en el tiempo. Es un tema difícil, hay que tener en cuenta muchísimas variables (sanitarias, económicas, políticas, científicas, humanitarias, etc.). De lo que si estoy convencido es que no se deben tomar las mismas medidas en centros urbanos con mucha población (grandes metrópolis) que en poblaciones más pequeñas como la nuestra. Resumiendo, con algunas estoy de acuerdo, con otras definitivamente no. Es un tema que da para charlar horas y horas.

M.D: ¿Cómo imaginás el regreso a la actividad normal?

M.B: Imagino que falta bastante tiempo para reanudar con nuestra actividad. No es lo mismo el básquet, que es un deporte de contacto físico estrecho, que el tenis, el golf, el pádel o la pesca. La verdad es que no lo sé. El virus no se va a extinguir, vino para quedarse. Seguramente todo cambie cuando salga la tan ansiada vacuna.

MD: ¿Cuáles serán los desafíos más importantes a enfrentar, dentro de tu área, para la normalización de la actividad?

Tenemos que estar atentos a lo que se haga en distintas partes del mundo, considerar opiniones de expertos y desde acá activar protocolos específicos para el deporte. Esto es todo nuevo. Seguramente se comenzará muy de apoco. Vuelvo a lo de antes, no es lo mismo juntarte a jugar en Bs. As. o en alguna localidad del conurbano bonaerense (donde hay circulación viral) y seguramente necesites de un micro, el metrobus o un subte para llegar al club, que en Ranchos que no hay circulación del virus ni transporte público.

M.D: ¿Deseas agregar algo?

M.B: Les envío un afectuoso saludo a todos los integrantes de Maxi Básquet Ranchos