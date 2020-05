Sergio Fredes: “El día que no sueñe más con ganar algo, va a ser el día que no esté más arriba de la bicicleta”

Debido al Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) por el cual está atravesando el país, numerosas actividades se han visto afectadas e interrumpidas. El deporte y los espectáculos deportivos serán uno de los últimos en retomar el ritmo habitual, es por ello, que en esta serie de entrevistas que publicaremos, vamos a conocer cómo vienen llevando adelante la cuarentena, personalidades del deporte del distrito de General Paz.

Esta vez, es el turno de Sergio Fredes, multiplecampeón de ciclismo, con un gran presente y prometedor futuro.

MD: El 2019-2020 fue una etapa de gran crecimiento personal, donde el esfuerzo se vio reflejado en los resultados. Cómo crees que impactará este parate?

S.F: La temporada 2019/20 fue la que creo va a marcar un antes y un después en mi carrera deportiva, si bien venia obteniendo muy buenos resultados en años anteriores, los de ahora son mucho mejor y más grandes! Vengo de hace varios años trabajando para crecer deportivamente y sin dudas este año se reflejó muchísimo en todos los resultados que obtuve, quizás es por la edad y la madurez mental y experiencia que uno ya acumula, se juntó todo y me ayudo a estar más frio y pensar bien en los momentos definitivos de cada competencia

MD: ¿Cómo sobrellevás la cuarentena?

S.F: A mí esto de haber parado la actividad me viene bien ya que hacía 3 años no dejaba de competir sin descansar un mes ni siquiera, opté años atrás por ir a probar suerte a EEUU y eso me llevó a estar cansado mentalmente. Si bien el momento fue muy inoportuno, ya que venía estando en mi mejor forma física, me lo tomé tranquilo porque obtuve muchos triunfos y quedé muy satisfecho con los resultados, sabía que podía seguir cosechando pero sin dudas voy a seguir haciéndolo.

Estoy en mi casa y disfruto de estar encerrado un poco y compartir más con la familia. Uno cuando está en plena actividad deja de lado todo, asados, mirar televisión hasta tarde, cosas así, que hoy en día las puedo hacer con tranquilidad y estar sin horarios

MD: ¿Qué tipo de actividades desarrollás para no perder el ritmo o mantener el estado físico?

S.F: Estoy entrenando muy bien y a conciencia, sé que muchos rivales están por ahí un poco desorganizados pero yo seguí mis entrenamientos normalmente como si fuera a competir dentro de 10 días, siempre haciendo la rutina de gimnasio y entrenando en una bicicleta fija, o en un rodillo. Mantengo muy bien el estado físico, ya que estoy en el mismo pesaje

MD: -¿Crees que son correctas las medidas tomadas por el gobierno para prevenir esta pandemia?

S.F: Las medidas creo que son buenas, ya que poca gente hay en el país en general, pero obviamente no se puede estar en cada caso en particular, hay cosas que no están quizas del todo bien pero se van acomodando con el tiempo

MD: -¿Cómo imaginás el regreso a la actividad normal?

S.F: Imagino actividad normal y la estoy esperando, creo, más que nadie. Muchas ganas de entrenar y seguir enfocado en mis sueños, quiero cumplir cada uno de ellos… yo creo que el día que no sueñe más con ganar algo, va a ser el día que no esté más arriba de la bicicleta. Mientras tanto, voy a seguir trabajando duro para cumplir cada meta que me propongo. Hay veces que dan ganas de tirar todo, pero ahí es donde uno se va endureciendo y podes pasar las crisis deportivas que son muy feas

MD: ¿Cuáles serán los desafíos más importantes a enfrentar, dentro de tu área, para la normalización de la actividad?

S.F: Creo que lo que más va a costar va a ser la normalización de las competencias, por la concurrencia de público a las carreras. Eso va a llegar a complicar las cosas si esto no se normaliza. Igualmente uno sueña con volver, en mi caso en julio/ agosto. Todavía no hay fechas, pero sin dudas sería lo mejor arrancar la temporada de cero en esa fecha y poder volver a andar normalmente al aire libre con amigos y sin barbijos (risas).

Sueño con volver todos los días a ponerme un número en la espalda y tener esos nervios dentro de la panza estando parado en la largada. Extraño mucho estar con mis compañeros y amigos del ciclismo… pero bueno, espero que esto pase muy rápido y que salgamos todos ilesos y no haya nada que lamentar con esta pandemia.

Se extraña muchísimo ver cómo la gente te mira, y hay veces que uno traspasa las miradas y ves como los rivales tienen miedo, son sensaciones únicas que al contrario me han pasado a mí también en muchas competencias.

MD: ¿Algo para agregar?

S.F: Sin dudas agradecer a mi familia, al Intendente, al equipo KTM, y a toda la gente de siempre que me apoya y obviamente a ustedes por la nota! Saludos a todos.