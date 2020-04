Distrito por distrito: El desafío de pagar sueldos en la crisis

Informe de La tecla

El problema es a futuro, sostienen la mayoría de las comunas de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, un puñado de municipalidades debieron recurrir a la ayuda extraordinaria de la administración Kicillof. Cómo está el tablero salarial para los distritos en el medio de la crisis sanitaria y financiera.

Los distritos de la provincia de Buenos Aires viven una dura realidad, al igual que toda la administración pública. Es que, la crisis sanitaria producto de la pandemia del virus Covid-19 se sumó a la realidad financiera de emergencia y acabó por ser un combo negro que pende como Espada de Damocles sobre las comunas. Así, la importante caída en la recaudación amenaza las arcas municipales y cumplir con los salarios se vuelve una nueva dificultad.

Claro está, muchos de los 135 distritos del territorio bonaerense ya presentaban antecedentes negativos en sus cuentas respecto al pago de proveedores. De esa manera, la reasignación de recursos para fortalecer los sistemas sanitarios locales agravaron la situación de mora y los ubicó en la delgada línea entre pagar y no hacerlo.

Con dicho panorama, la administración de Axel Kicillof lanzó un salvavidas a los jefes comunales que más problemas presentan. Sin embargo, la ayuda fue discriminada justamente por la necesidad de cumplir con la masa salarial de cada terruño.

“De los tres mil millones que dispuso la Provincia, Kicillof tuvo la decisión de hacer una discriminación objetiva y lo repartió entre los distritos que pidieron ayuda para pagar sueldos. Por eso hubo algunos que no recibieron nada”, comentó a LaTecla.info uno de los intendentes de la oposición, que va por su segundo mandato y solicitó un salvavida económico.

De esa manera, la misma fuente comentó: “Todos vamos a llegar a pagar los sueldos porque tuvimos el aporte de Provincia”. Y detalló: “Algunos se enojaron y saltaron como en la escuela diciendo ´yo hago las cosas bien y no me dan nada´, pero nosotros sin el aporte no podíamos pagar, no es capricho”. En ese marco, desde el seno del conurbano opositor remarcan: “Lo que estamos pidiendo es lo necesario para compensar la baja de la coparticipación y de las tasas municipales en medio de la pandemia, por el cierre de actividades o caída de actividad económica. A su vez pedimos que sea clara y transparente la metodología de asignación y reparto”.

Así, con la mayor masa salarial garantizada, los jefes comunales coinciden que lo peor está por venir y ahí el número de comunas que necesitarán recursos extras serán mayores. Por caso, La Plata, que tiene abril garantizado, estima que para cumplir con el mes de mayo necesitarán aportes de Provincia. Dicha posición no distingue signos políticos y los alcaldes remarcan que será un mes clave. “No es este mes el complicado, si no los venideros. Mayo sobre todo, porque ya venimos con toda la baja de parte de marzo y abril, eso hace que arranquemos abajo en el próximo mes”, explicó el alcalde peronista de Carlos Casares, Walter Torchio.

En ese sentido, este último martes comenzaron las negociaciones con el Gobernador para adelantarse a la próxima crisis en las arcas municipales. Incluso, antes que la mesa de intendentes de Juntos por el Cambio se vea mano a mano con Kicillof, un sector de alcaldes radicales se reunió con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro para solicitar mayor acompañamiento.

Según pudo saber este medio, tras conversar con el funcionario nacional, la mesa de intendentes de JxC comenzó a fraccionarse en dos sectores. En definitiva, la mayoría de la pata radical evalúa modificar la postura y dar paso a una “oposición responsable” que trabaje a la par de Nación y Provincia por los próximos meses. De esa manera, se disanciarían del reclamo por recursos extras que realizaron comunas con suficiencia económica para pagar salarios.

Como no podía ser de otra manera, la crisis financiera en las comunas no esquiva a la rosca política y la cintura de los intendentes pasa a ser una pieza fundamental para garantizar el desembarco de recursos extraordinarios.

Los que necesitaron ayuda extra

Adolfo Alsina: La comuna que hoy conduce el radical Javier Andrés es una asidua visitante de la Provincia para solicitar ayuda financiera.

Coronel Pringles: “Vamos a pagar desdoblados. Además de los fondos del CUD estamos pidiendo extra. En este momento estamos negociando el importe”, comentó el opositor Lisandro Matzkin.

Puán: La comuna del radical que va por su segundo mandato, Facundo Castelli, ya golpeó las puertas de Provincia en enero de este año y lo volvió a hacer en las últimas semanas. El pedido por recursos lo realiza el presidente del Foro de Intendentes UCR, Miguel Fernández.

Bahía Blanca: El macrista Héctor Gay fue uno de los primeros en anunciar que pagarán sueldos de manera desdoblada para hacer frente a la crisis. El sector sanitario cobrará en tiempo y forma, el resto de las áreas cobrará primero 70 por ciento del salario y el 30 por ciento se completará el 15 de mayo.

Necochea: Arturo Rojas heredó la gestión del massista Facundo López y ya tuvo varias complicaciones con los salarios. Al igual que Bahía Blanca, pagará en cuotas.

Chacabuco: “Enderezamos los números, pero todavía nos cuesta saldar la crisis que agarramos en 2015”, sostienen en el distrito de la Cuarta Sección.

Junín: El macrista Pablo Petrecca logró un crédito de 45 millones a tasa 0 para pagar este año. El problema de la masa salarial, que lo llevó a negociar con Kicillof, fue el pago de la recolección de residuos.

Lobería: El radical Juan José Fioramonti está en su segundo mandato. Sin embargo es otra de las comunas, junto a Adolfo Alsina y Puán que ya golpearon la puerta de la Gobernación a principios de año.

Moreno: La intendenta Mariel Fernández recibió uno de los distritos más complicados luego de los cuatro años de Walter Festa. No solicitó ayuda hasta las últimas semanas. Posee una masa importante de trabajadores municipales.

José C. Paz: La comuna de Mario Ishii no suele afrontar problemas salariales. Sin embargo el importante plantel de trabajadores sanitarios y la baja de la recaudación impactaron negativamente para cubrir las responsabilidades.

Ituzaingó: El peronista Alberto Descalzo solicitó ayuda para pagar los sueldos. Lo adjudicó a la readecuación de partidas presupuestaria para fortalecer el sistema de Salud.

San Vicente: El peronista Nicolás Mantegazza solicitó ayuda a Provincia en varias oportunidades luego de recibir una deuda incrementada por el radical Mauricio Gómez.

General Paz: La comuna que conduce el peronista Juan Manuel Alvarez es una de las que pidió ayuda. Así lo contó el propio alcalde: “pedimos asistencia a Provincia».

General Rodríguez: Mauro Rodríguez es uno de los jefes comunales que asumió en diciembre y con graves problemas financieros. A ello le atribuyen la necesidad de ayuda.

Luján: Al igual que San Vicente y General Rodríguez, la gestión de Leonardo Boto heredó graves problemas financieros.

Nueve de Julio: El macrista Mariano Barroso pidió un aporte extra al gobierno bonaerense.

San Andrés de Giles: El massista Carlos Puglelli es uno de los que solicitó asistencia para cubrir el pago salarial.

San Pedro: La comuna que conduce el dirigente del Partido FE, Cecilio Salazar, está en plena conversación con Provincia para una asistencia extra.

Chascomús: Desde la comuna que conduce Javier Gastón se solicitó una asistencia de 2 millones de pesos.

General Pueyrredon: “Necesitamos ayuda, no llegamos con los recursos propios”, comentaron desde el entorno del macrista Guillermo Montenegro. Vale recordar que La Feliz heredó la problemática gestión de Carlos Arroyo.

General Belgrano: “Se necesita la ayuda de Provincia”, sostuvo Osvaldo di Napoli, otro de los radicales del interior que va por su segundo mandato y necesitó un salvadida. Además, pagará en cuotas.

Saladillo: Al igual que General Belgrano, el radical José Luis Salomón pidió aportes a Provincia para cumplir en tiempo y forma.

Olavarría: Más de 10 millones llegaron al distrito que conduce el macrista Ezequiel Galli que entre las medidas para bajar gastos redujo salarios políticos.

25 de Mayo: El intendente Hernán Ralinque comentó que solicitaron asistencia y el pago “de sueldo será desdoblado, primero el personal de salud, segundo personal obrero de servicios esenciales; tercero los administrativos y personal jerárquico (tesorero, jefe de compras, juez de faltas, contador). Por último funcionarios y concejales”. El Intendente cobrará a partir de Junio “si mejora la situación”.

Patagones: «Nos afecta, nos trae complicaciones para pagar sueldos», señaló José Luis Zara.

San Cayetano: “Vamos a abonar los sueldos con un aporte de la Provincia de $2.781.800”, comentó el intendente radical Miguel Gargaglione

Tordillo: El jefe comunal peronista, Héctor Olivera, comentó que el pago se realizará en término al hacerse uso de ayuda financiera de Provincia.

Ayacucho: «Esperamos definiciones en las próximas horas. Se nos cayó la copa y la recaudación propia en un 50 por ciento», dijo el radical Emilio Cordonier.

Balcarce: El radical Esteban Reino comentó que se cumplió con lo «justo, pero llegamos. Tuvimos que pedir un préstamos de 16 millones. Igual es un problemón para más adelante que sea un préstamo».

Tres de Febrero: El macrista Diego Valenzuela solicitó ayuda para enderezar las arcas municipales en la crisis.

Capitán Sarmiento: Javier Iguacel sostuvo que “estamos juntando los fondos para ver si hay alguna asistencia de la provincia para ver si podemos terminar de completar el dinero para pagar los sueldos”

Carmen de Areco: Iván Villagrán sostuvo: “tuvimos que acceder al fondo de salarios que dio la provincia para cumplir con el salario de los trabajadores municipales. Ya hicimos el pedido por 5 millones de pesos y con eso llegamos a pagar sueldos»

Baradero: “Estamos complicados, hay un compromiso del gobierno para asistir a los municipios y seguramente esa ayuda la vamos a necesitar», lanzó Esteban Sanzio.

Mar Chiquita: Con la ayuda de la Provincia, pagarán salarios el próximo 4.

Los que pueden pagar

Avellaneda: En el pago de Jorge Ferraresi no hay complicaciones para el presente mes.

Lomas de Zamora: Martín Insaurralde tiene cubiertos los salarios de este mes.

Esteban Echeverría: El hoy vicepresidente del PJ Bonaerense, Fernando Gray, no tiene complicaciones. Preocupa el próximo mes.

Lanús: La comuna que conduce Néstor Grindetti no presenta complicaciones, pero preocupa el horizonte cercano.

Vicente López: El alto nivel de recaudación evadió la crisis en el terruño de Jorge Macri.

San Isidro: El opositor Gustavo Posse es otro con alto nivel de recaudación y sin necesidad de ayuda.

Tigre: Julio Zamora hizo frente al pago con recursos propios.

San Fernando: Juan Andreotti no tuvo complicaciones.

Suipacha: Con los justo, el radical Alejandro Federico pagó salarios.

Campana: Sebastian Abella cumplió sin ayuda provincial.

Mercedes: Juan Ustarroz llegó con el último suspiro.

San Martín: Fernando Moreira no presentó complicaciones para cubrir salarios.

Malvinas Argentinas: El peronista Leo Nardini logró cumplir con los salarios sin inconvenientes.

Merlo: Gustavo Menéndez garantizó el pago salarial de los estatales.

La Matanza: Fernando Espinoza logró cubrir el pago y mira con preocupación al mes entrante.

Almirante Brown: Mariano Cascallares es otro que no pidió ayuda a la Provincia.

Ezeiza: Alejandro Granados cumplió sin problemas.

Presidente Perón: Muy ajustada, Blanca Cantero pudo pagar los salarios.

Brandsen: El radical Daniel Cappelletti mira con preocupación a futuro. Pudo pagar.

Magdalena: Gonzalo Peluso no tuvo problemas con los salarios.

Pilar: En su debut, Federico de Achaval pudo sortear la crisis y pagar a tiempo.

Ensenada: El kirchnerista Mario Secco no tuvo problemas.

Berisso: Fabián Cagliardi logró enderezar el rumbo y no pidió un salvavida.

Berazategui: Juan José Mussi no pidió ayuda a la Provincia.

Florencio Varela: El peronista Andrés Watson no pidió aportes extras.

Escobar: Para Ariel Sujarchuk no fue necesaria la ayuda de la administración Kicillof.

General Las Heras: El massista Osuna pagó con los fondos propios.

Hurlingham: Juan Zabaleta no tuvo complicaciones, aunque mira con preocupación el futuro.

Marcos Paz: Lo mismo ocurrió para el peronista Ricardo Curutchet.

Morón: Lucas Ghi, en su primer mandato, logró cumplir con lo justo y sin ayuda oficial.

Navarro: Santiago Maggiotti pagó sin el salvavida de la gestión bonaerense de Todos.

San Miguel: Jaime Méndez logró cumplir con el pago salarial sin el aporte extra de Provincia.

Tandil: “Está garantizado el pago, sin inconvenientes”, sostuvo Miguel Lunghi.

Monte: “Estamos llegando con lo justo. Y vamos a pagar. El mes que viene vamos a tener muchos inconvenientes”, dijo el alcalde José Castro.

Pila: El peronista Gustavo Walker pagó el lunes.

Maipú: Sin problemas con los salarios, pero sí con los proveedores para el radical Matías Rappallini.

Quilmes: La camporista Mayra Mendoza ya pagó los salarios sin inconvenientes.

Lezama: Este jueves 30/4, vamos a pagar los sueldos completos de los 399 empleados municipales.

General Alvarado: Sin problemas en el distrito de la Quinta Sección.

General Guido: «Pensamos que iba a estar más complicado pero llegamos bien. Habrá que ver qué pasa el mes que viene, tal vez necesitemos de la ayuda de Provincia, esto es día a día», señalaron.

Benito Juárez: Llegó sin problemas.

Castelli: «Llego bien, pero tuve que redireccionar plata de la obra pública», lanzó el alcalde peronista Francisco Echarren.

General Madariaga: «Con lo previsto llegamos a pagar el 30 de abril todos los sueldos»

General Lavalle: Rodríguez Ponte no tuvo complicaciones.

La Plata: Abril está saldado por el macrista Julio Garro.

Coronel Dorrego: No presentó complicaciones.

Lobos: El opositor Echeverry no solicitó ayuda a la Provincia.

Pergamino: Javier Martínez pudo cumplir con el pago salarial sin problemas. «Los recursos de abril lo tenemos, hoy los depositamos y mañana se cobrará. Más adelante habrá que esperar», sostuvo.

Chivilcoy: Guillermo Britos ya pagó el salario de los trabajadores, “hicimos un gran esfuerzo”, lanzó.

Trenque Lauquen: Miguel Fernández no solicitó asistencia extra al gobierno nacional.

General Arenales: La radical Érica Revilla pudo cumplir con el pago salarial sin inconvenientes.

General Viamonte: Franco Flexas no golpeó la puerta de Provincia para pagar salarios.

Leandro N. Alem: En su primera gestión, Carlos Ferraris cumplió sin problemas.

General Pinto: Fredy Zavatarelli pudo pagar con recursos propios.

Carlos Casares: El peronista Walter Torchio cumplió y mira con preocupación a mayo.

Lincoln: El radical Salvador Serenal no tuvo complicaciones.

General Villegas: A pesar de las conversaciones con los sindicatos, Eduardo Campana, no pidió ayuda a Provincia.

Rivadavia: Javier Reynoso utilizó fondos propios.

Hipólito Yrigoyen: Pugnaloni no se sumó a los distritos ayudados por Kicillof.

Alberti: Germán Lago, en su segundo mandato, no pidió ayuda extra.

San Nicolás: El opositor Manuel Passaglia no pidió un salvavidas a la Provincia. Desde la comuna indicaron que el pago de sueldos «no es un problema», en este sentido, enfatizaron estar cubiertos con los recursos propios de la recaudación, sin embargo se enfatizó: «Nuestra preocupación viene para adelante»

Monte Hermoso: El peronista Alejandro Dichiara aseguró que “no tendremos problemas con los salarios”.

Colón: “Nosotros hicimos las previsiones y no tenemos dificultades para pagar salarios, pero si esto continúa vamos a tener las mismas dificultades que en general hay en la mayoría de los municipios de la provincia”, sentenció Ricardo Casi.

San Antonio de Areco: El radical Francisco Ratto sostuvo que «estamos en negociación con el Ministerio de Economía de la provincia y esperando que eso se regularice. San Antonio de Areco va a pagar los sueldos en mayo y no habría problemas, pero hay incertidumbre para el futuro».

Arrecifes: A pesar de las complicaciones, Javier Olaeta no solicitó ayuda a la Provincia.

Ramallo: Gustavo Perié hizo frente al pago con los fondos propios.

Rojas: El radical Claudio Rossi pagó sin ayuda provincial pero preocupa mayo.

Salto: El peronista Ricardo Alessandro es otro de los que pagó sin golpear la puerta de la Provincia. Solamente retrasó el pago salarial de la planta política.

Zárate: Osvaldo Cáffaro cumplió con los justo y espera ayuda provincial a futuro.

Cañuelas: Marisa Fassi logró hacer frente al mes de abril sin complicaciones. Como sus pares, guarda preocupación con el futuro.

Punta Indio: En la Tercera, Hernán Y Zurieta logró cumplir con los salarios.

Bragado: Vicente Gatica pudo subsanar el pago salarial sin ayuda externa.

Carlos Tejedor: A pesar de la dificultad financiera, Celia Gianini pagó con fondos propios.

Florentino Ameghino: Calixto Tellechea cumplió con lo justo y está atento a ayuda externa para el futuro.

Pehuajó: El kirchnerista Pablo Zurro completó el pago sin inconvenientes.

Dolores: Camilo Etchevarren pudo pagar sin ayuda.

La Costa: El peronista Cristian Cardozo no necesitó aportes externos.

Las Flores: Alberto Gelené llegó con los justo.

Pinamar: El macrista Yeza, por ahora, no necesita ayuda.

Rauch: “Este mes vamos a pagar sin problemas”, dijo Suescun

Villa Gesell: “Se va a abonar el total del salario y horas extras”, explicó Barrera.

Adolfo Gonzales Chaves: Marcelo Santillán no tuvo complicaciones.

Coronel Rosales: En su segundo mandato, Mariano Uset no tuvo complicaciones con abril.

Coronel Suárez: Ricardo Moccero, que volvió a la intendencia, estuvo a punto de recurrir al aporte extra. No lo hizo.

Daireaux: Alejandro Acerbo fue uno de los primeros en cumplir con el pago de abril.

Guaminí: El peronista José Nobre Ferreira no recibió ayuda externa de la Provincia.

General La Madrid: El radical Martín Randazzo llegó ajustado pero sin ayuda.

Laprida: Pablo Torres agarró el mando de la gestión Alfredo Fisher y llegó sin problemas con el salario.

Saavedra: El radical Gustavo Notarigo, por ahora, pudo cumplir con el salario.

Salliqueló: El vecinalista Juan Nosetti no hizo uso de aportes extras.

Tres Arroyos: Lo mismo ocurrió para el vecinalista Carlos Sánchez, con varias gestiones al frente de la comuna.

Tres Lomas: Roberto Álvarez es uno de los históricos que usó recursos propios.

Tornquist: Sergio Bordoni llegó con lo justo.

Villarino: Carlos Bevilacqua pagó sin problemas. La duda está puesta en mayo.

Azul: El cambiemita Bertellys pagó sin aportes externos.

Roque Pérez: El peronista Juan Carlos Gasparini pagó con recursos propios.

Bolívar: El peronista Marcos Pisano no solicitó ayuda a la Provincia.

General Alvear: Ramón Capra no utilizó recursos de la gestión bonaerense.

Tapalqué: Gustavo Cocconi pagó con fondos propios.