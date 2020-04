La Provincia presentó seis medidas de impulso para comercios, PyMES y agroindustrias”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó esta mañana el Plan de Impulso Productivo, un paquete de medidas para acompañar a los distintos sectores económicos en el marco de la emergencia sanitaria. Realizó el anuncio, en Casa de Gobierno, junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.

“No queremos dejar caer a nuestro aparato productivo, tenemos que cuidar la salud y asistir a nuestras empresas, nuestras PyMEs y a los trabajadores”, explicó Kicillof durante la presentación del plan que incluye seis herramientas: Comercios Abiertos, Producción de Insumos Esenciales, Finde, A Toda Máquina, garantías para dinamizar el crédito y Consejos Consultivos Regionales.

“En el contexto actual, presentamos medidas que no tienen que ver estrictamente con la cuestión de salud sino que se suman a la batería de instrumentos que venimos desarrollando para impedir los efectos económicos nocivos que tiene la pandemia”, expresó el Gobernador y señaló: “Que el Banco de la Provincia funcione para dar crédito productivo, es un eje programático de nuestra gestión que hoy tiene que tomar formas distintas para atender las necesidades más urgentes en la emergencia y brindar apoyo a todos los sectores”.

El Gobernador aseguró que Comercios Abiertos se inspira en algunas experiencias municipales y lo desarrolló Provincia Net para ponerlo a disposición de los 135 distritos. “Hoy podemos decir que tenemos soluciones para problemas que no estaban en el mapa”, agregó.

Kicillof indicó que estas líneas se suman a las “que venían funcionando”, pero en este contexto “hay que buscar opciones creativas y habilitar todas las actividades posibles en tanto que las medidas sanitarias lo permitan, sin poner en riesgo a la población”.

Por su parte, Costa explicó que se trata de una “serie de medidas para los sectores que están pasando un momento complicado y que requieren nuevas iniciativas para ir atravesando esta situación”. El Ministro detalló cada uno de las medidas e hizo hincapié en que el plan Comercios Abiertos busca darle herramientas a municipios y comercios pequeños para que puedan sostener las ventas, preservar fuentes de trabajo, evitando la circulación de personas en el marco del aislamiento social.

En este sentido, Cuattromo explicó que “si bien la pandemia y esta crisis nos obliga a redoblar esfuerzos, no cambia los objetivos políticos y estratégicos del Banco de la Provincia, que es estar muy cerca y acompañando el desarrollo productivo, especialmente de las PyMEs, y trabajando de manera coordinada con el Gobierno provincial y con todas las administraciones municipales”.

Las seis medidas del Plan de Impulso Productivo

Comercios Abiertos

Es una herramienta que permite la interacción entre los municipios y los vecinos para evitar aglomeraciones. Ofrece la posibilidad de realizar compras en negocios de cercanía sin tener que salir de casa a través de un buscador en el sitio web de cada municipio, que brinda información de contacto de los comercios que realizan entregas a domicilio en el partido.

Su objetivo es promover el consumo en los negocios barriales y ayudar a que más personas puedan realizar sus compras en forma telefónica o a través de WhatsApp, con la posibilidad de pactar directamente con el vendedor horarios de entrega o retiro de los productos y forma de pago. Los comerciantes pueden adherirse a través del municipio y podrán sumarse a Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia.

Plan Provincial de Producción de Insumos Esenciales

Este programa articula el sector productivo y organismos estatales, para abastecer las demandas sanitarias en el actual contexto de pandemia y reactivar los sectores ligados a la producción textil y manufacturera de insumos básicos para la salud en la emergencia pública.

Las empresas y cooperativas que produzcan elementos sanitarios podrán acceder a préstamos para capital de trabajo con hasta 12 meses de plazo y tasa del 24% anual. Además, tendrán la posibilidad de descontar cheques por hasta 90 días con una tasa del 25% anual, siempre en pesos.

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica brindará asesoramiento a aquellas compañías con posibilidad de diversificarse y reconvertirse, y acompañará el desarrollo de productos para sustituir importaciones, con la posibilidad de acceder a las líneas de crédito destinadas a capital de trabajo para MiPyMEs y Cooperativas del Banco Provincia.

A Toda Máquina

Se trata de una línea de crédito para compra de bienes de capital en el sector agrícola a través de un convenio con empresas proveedoras, con tasas desde el 18.5% y plazos entre 36 y 60 meses. También incluye repuestos, implementos y otros bienes, fabricados por empresas adheridas a la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (MAGRIBA) y proveedoras de bienes de energías renovables, solo para los plazos de 36 y 60 meses.

Garantías de Crédito

Se realizará un convenio entre el Banco Provincia y el Fondo de Garantías de Buenos Aires (FOGABA) para el otorgamiento de garantías en los créditos emitidos por el BAPRO para pago de sueldos y capital de trabajo para MiPyMEs. Con este apoyo las empresas pueden acceder a garantías automáticas o semiautomáticas por hasta 2 millones de pesos.

FINDE

Es la primera feria virtual de cultura independiente e industrias creativas de la provincia de Buenos Aires que se desarrollará durante tres fines de semana consecutivos (30 de abril al 3 de mayo, 7 al 10 de mayo y 14 al 17 de mayo). A través de una plataforma específica es posible comprar con descuentos y promociones: videojuegos (primer FINDE), libros (segundo FINDE) e instrumentos musicales y música (tercer FINDE). También se podrá participar de charlas, shows, talleres y exhibiciones. Esta feria involucra a más de 100 PyMEs culturales.

Consejos Consultivos Regionales

A partir del 11 de mayo se realizarán reuniones virtuales en once regiones geográficas en un trabajo conjunto con los sectores productivos de la Provincia de Buenos Aires, sistema científico tecnológico y organismos del Gobierno provincial y local para contribuir con el desarrollo. Se llevarán a cabo encuentros con los sectores del agro, comercio, servicios e industria, para conocer las inquietudes, dificultades, requerimientos, proyectos y propuestas de esas actividades económicas.

