Habiendo pasado unos días de despedir a mi papá que se fue dejando un vacío enorme en nuestras vidas, con mi mamá y hermanos queremos hacer un extenso agradecimiento a todos los que de alguna u otra manera han estado/ayudado a mi papá. Empezar por el GRAN hospital Campomar, ambulancieros, las chicas de limpieza, las chicas de ventanilla, a TODOS los enfermeros/as que han cuidado y respetado a papi en todo momento. En especial a Ana Cattáneo, Sofía Segovia, Joni Pessi y Fabiola que lo asistieron sin nada a cambio durante 15 días en mi casa, mañana, tarde y noche. Lo contenían a él y a nosotros cuando veíamos que se nos derrumbaba el mundo, y el gran Beto ya no tenía fuerzas para seguir.

A Marita Lettieri que en 5 minutos nos solucionó el tema del oxígeno domiciliario hasta que nos llegó el de la mutual.

Al intendente Juan Manuel Álvarez que cosa que le pedíamos ahí estaba él para ayudarnos sin una queja. A Juan Carlos Veramendi, a Ana Clara y a Ailen Echeverry que llamé en una crisis de nervios pidiendo que la dejen a mi mamá ir a darle el último adiós a mi padre.

A todos los amigos de la famosa carpintería, donde el Beto pasaba sus mañanas y volvía a casa con algún chismerío o anécdota.

Párrafo aparte para la gran Paola Maggi, que dejó su vida para que papá esté un poquito mejor, cuando él le pedía por favor que no lo internara ella estaba ahí para obedecer todo lo que papi pedía, sé que te duele igual que nosotros porque te quería mucho y vos a él, como olvidar cuando iba a verte para pedirte alguna receta y después se pasaban hablando de política… el día que se fue a terapia faltaba poco para las elecciones y él lo único que te pidió fue que le dieran el alta para poder ir a votar. Gracias por contenernos a nosotros, por responder mensajes y llamadas a la madrugada, por salir volando a donde estaba papá cada vez que te sonaba el teléfono, por haber estado todo el día disponible para él, no nos quedan más que buenos recuerdos con vos y lo humana que has sido.

Tenemos el corazón destrozado, pero todos los mensajes de fuerza y las cosas lindas que nos dicen de nuestro papá nos alivian un poquito.

Gracias a todo el pueblo, recordémoslo como a él le hubiera gustado, con una sonrisa y tomando un vino.

Laura Nasario, Federico, Juan Cruz, Ernestina, Laura, Lucia y Alberto Garay