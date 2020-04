EN RECUERDO A “BETO” GARAY

Ha partido en un viaje más, nuestro querido Beto Garay; seguramente lo acompaña la alegría

con que vivió cada instante de su vida jalonada por valores no muy usuales en el común de

los seres humanos.

Cómo olvidar su LEALTAD al Movimiento Justicialista, como no recordar que en aquellos

difíciles momentos políticos vividos entre 2004 y 2007; fue el primero en advertir el cisma

que se avecinaba, manteniendo siempre su conducta sin fisuras.

Muchas más palabras podríamos verter sobre el hombre que fue y es Beto, no es que sean de

ocasión como sucede cuando nos vamos. Él, sus amigos, compañeros y familia, saben de la

justicia de cada palabra….

JUAN CARLOS VERAMENDI.

Noticia patrocinada por