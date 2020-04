Mauro Speranza: Generar una Liga Regional “le da seriedad a la actividad tenística”

La Liga Regional de Tenis sigue trabajando para saber las opiniones de los jugadores, hoy es el turno de Mauro Speranza jugador ranchero que al igual que su hermano Cristian están en carrera en la categoría tercera.

-¿Qué te parece la idea de generar una Liga Regional de Tenis?

Me parece muy buena la idea, le da seriedad a la actividad tenística y amplia la competencia con jugadores zonales. Creo que hacía falta para darnos un poco mas de rodaje en la actividad.

-¿Cuáles serán los beneficios de tener la LRT?

Para mí los beneficios serian una actividad asegurada durante todo el año, creo que eso traería motivación para que cada vez seamos más los jugadores que participemos. Creo que a lo largo del año esto va estar muy bueno.

-¿Qué te parece la modalidad de juego?

La modalidad del juego está bien, porque permite que el torneo no se haga tan largo.

-¿Qué habría que mejorar?

Viene todo bien, por lo que vi ahora está muy completo y prolijo, vale mucho eso.

-¿Ya jugaste dos partidos como fue volver a la competencia, como ves la categoría y quienes son candidatos?

Si, ya juegue mi primer partido, fue un partido muy lindo contra Lolo Carpinetti, un gran rival, el primer set me costó mucho, hacia mucho que no jugaba en polvo de ladrillo, pero el segundo fue mejor, me sentí más cómodo y pude dar vuelta la serie y ganar.

La categoría por lo que vi está muy dura, pude ver algún partido y se va haciendo cada vez más difícil, es una linda categoría.

Candidatos no lo sé, no conozco a muchos chicos, pero lo pongo a mi hermano Cristian Speranza, (ahí nos podemos cruzar en semi), va estar lindo. Pero candidato creo que son todos, hay muy buenos jugadores.

-¿Qué evento de tenis te gustaría se realice?

Estaría bueno que al finalizar el año, podamos ver un partido de exhibición a Charly Berloq.

También estaría bueno, que se pueda hacer un torneo por equipos, eso sería muy bueno.

Para terminar quiero agradecer por la nota y decirle a todos que espero estén bien, sabemos que estamos pasando un momento duro, pero si seguimos haciendo la cosas bien, todo va pasar. Les deseo lo mejor a todos y saludos.

