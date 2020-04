Tomás Castillo: “La Liga Regional me da la posibilidad de competir con jugadores de muy buen nivel”

La Liga Regional de Tenis trabajando pese al parate obligado, es así que charlamos con Tomás Castillo, jugador de 14 años que sorprendió en su debut de la categoría Intermedia al superar a Mariano Schindler por un 6/1 6/1.

Tomy Castillo llega a Chascomús, desde Loma Verde partido de General Paz. Desde los 6 años entrena en la Escuela Municipal de Tenis que funciona en Loma Verde, viene participado en algunos torneos en la ciudad de La Plata y tuvo la posibilidad de clasificar a Mar del Plata dos años seguidos para los Juegos Bonaerenses.

-¿Qué te parece la idea de generar una Liga Regional de Tenis?

Lo de generar la Liga Regional de Tenis me parece buenísimo porque a mí en particular me da la posibilidad de competir con jugadores de muy buen nivel.

-¿Cuáles serán los beneficios de tener la LRT?

Los beneficios son varios, pero se podría destacar el de estar en continuo roce de competencia. Y te da la posibilidad de potenciar y mejorar el juego.

-¿Qué te parece la modalidad de juego?

Me parece bien la modalidad de juego, aunque a mí me gusta más cuando no es a eliminación directa. Esta bueno lo del súper tie break porque de lo contrario los partidos serían muy largos.

-¿Qué habría que mejorar?

Considero que está muy bien organizado.

-¿Ya jugaste dos partidos como fue volver a la competencia, como ves la categoría y quienes son candidatos?

Ya jugué un partido en categoría intermedia y lo gané, y me parece que esa categoría tiene muy buen nivel.

-¿Qué evento de tenis te gustaría se realice?

Y el evento que estaría bueno se realice sería para mí una exhibición, con algún tenista profesional.

Prensa Liga Regional de Tenis