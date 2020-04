Fernando Elichabe: “Hay que hilar muy finito. Ni ir en contra del comercio, pero que el comercio no se abuse”

Desde el inicio del aislamiento social obligatorio decretado por el Gobierno Nacional debido a la pandemia de coronavirus, se sucedieron un sinfín de contratiempos en todos los rubros. Uno de ellos, fue el comercial, con un altísimo incremento de los precios de los productos esenciales. Para poner un freno a esta situación, el Presidente Alberto Fernández, delegó la fiscalización y el control de los precios a los Intendentes, en el marco de la resolución 100/20 de la Secretaría de Comercio Interior.

En nuestro distrito, esa tarea está bajo la coordinación de la Secretaría de Promoción del Desarrollo, a cargo de Fernando Elichabe, junto a un grupo de municipales voluntarios.

“Lo que estamos haciendo es relevamiento de precios máximos y mínimos en los supermercados locales, carnicerías, verdulerías también”, comenzó narrando el secretario.

Si bien la recorrida por los negocios inicio a fines del mes de marzo, “esta semana empezamos a controlar el cumplimiento de los precios máximos”, informó Elichabe aclarando que no todos los productos, porque existe una amplia variedad de marcas de cada uno de ellos, por lo cual se ha determinado que se toman los mismos productos nuestros y se controlan los precios máximos”.

En las últimas horas, se recibió una denuncia de una vecina sobre el sobreprecio del alcohol en gel en un comercio de Ranchos, por lo cual Elichabe aclara que dicho producto no está incluido en el listado de precios máximos elaborado por la Secretaría de Comercio Exterior, “más allá de lo que salió periodísticamente, no tiene un precio máximo” regulado, como sí lo tiene el alcohol etílico de uso farmacéutico.

“Hay un grupo de gente del municipio que se ofreció voluntariamente a trabajar aún en la pandemia, y con ellos armamos dos equipos de inspectores que estamos controlando los precios en Villanueva, Loma Verde y Ranchos”, explicó agregando que “lo que hemos notado en algunos casos, salvo el azúcar, que por supuesto ninguno puede cumplir con el precio que está establecido para el azúcar Ledezma o de las primeras marcas, porque ellos los compran incluso más caros que lo que figura en precios máximos, el resto, por ejemplo el aceite Cocinero, está 5-10 pesos por encima del precio máximos; y después tenés otros productos como el shampoo Plusbell en Precios Máximos si no me falla la memoria está $190, y en todos lados está 120-130”, describió Elichabe.

Si bien es una preocupación el aumento de los precios en muchos comercios, la realidad es que los comerciantes locales muchas veces se ven obligados a ‘comprar mal’, o usar indefectiblemente el servicio de proveedores, quienes lógicamente agregan un valor al producto, por lo cual el costo final es superior al estipulado recomendado. Por supuesto que no todos los casos son iguales, y los especuladores en tiempos de crisis también existen.

“En estos casos tenés que hilar muy fino, porque si vas a clausurar un supermercado, que ya de por sí está trabajando menos, y que va a trabajar menos, porque se habla de una reducción horaria de 8 horas por día, por vender un aceite 5 pesos más que los precios máximos, tenés que ver las consecuencias de eso. Es gente que la única fuente de trabajo que tiene es esa (…) hay que hacer un equilibrio importante, que creo es el espíritu del Intendente, y el mío seguro”, aseveró Elichabe.

“Lo que notamos, es que de una semana a otra le pusimos un freno. Algunos precios bajaron, y otros se mantuvieron. En algunos lugares han optado por una postura bastante piola para ellos, mala para el consumidor, que directamente los productos que están (por encima del valor regulado) no lo tienen”, o dicen no tenerlo, “y no podés obligarlos a comprar”

Por eso insiste en que “hay que hilar muy finito. Ni ir en contra del comercio, pero que el comercio no se abuse. Creo en lo personal, que no se están abusando, que la gente lo que tiene que hacer es caminar y recorrer. En carnicerías hemos visto diferencia de precios en un kilo de carne de hasta 200 pesos”, detalla con gran sorpresa.

“Hay que caminar porque hay de todo, lo mismo en artículos de limpieza que hemos relevado. Hay en algunos casos, 100% de diferencia entre un comercio y otro”, acota.

“También hay muchos comercios que son muy solidarios, y que no sale en ningún lado, como la Panadería de Lettieri que todos los días nos da la factura para la gente carenciada. Obviamente nos da cuando está por cerrar, pero tranquilamente podría vender más barato como se hacía en una época, y sin embargo el dueño me llama a mi o a la secretaría de Acción Social, y nos dona todo lo que no pudo vender. Así como pueden quejarse por el alcohol en gel, hay que valorizar que muchos comerciantes de acá están teniendo acciones solidarias en la emergencia”, resalta Fernando Elichabe.

Además de esta actividad, el Secretario de Promoción del Desarrollo tiene a su cargo la confección de los permisos a los productores rurales, albañiles, leñeros, entre otros rubros. “Es una tarea que nos lleva todo el día, y hasta sábados y domingos”, reconoce.

SANCIONES

Cabe recordar, que la ley establece penalidades que van desde multas de $ 500 a $ 10 millones hasta clausuras de 90 días e inhabilitaciones por un plazo de cinco años a aquellos comercios que no cumplan con las medidas estipuladas..