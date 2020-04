Ana Clara Álvarez vuelve a ocupar el cargo como Jefa de la ANSES

Ana Clara Álvarez fue confirmada en las últimas horas como nueva Jefa de la oficina local de la ANSES. Si bien su nombre sonó con fuerzas en las últimas semanas, su nombramiento se hizo público en el día de ayer.

De esta manera Alvarez vuelve a ocupar el cargo que ejerció hasta 2016, tras la victoria de Mauricio Macri lo que provocó movimientos de personal en distintas oficinas de toda la Provincia.

Ana Clara que es empleada desde su inauguración en 2009 durante la intendencia de Juan Carlos Veramendi, dialogó con Mirada Central y explicó que: “volver a ocupar este lugar me hace muy feliz por varios motivos, realmente amo lo que hago, he trabajado día y noche para ANSES sin importar el lugar que me toque ocupar dentro de la oficina».

“En ese sentido me enorgullece que vuelvan a pensar en mi, siempre voy a estar muy agradecida” señaló.

Como se sabe, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) cumple un rol trascendental en la ayuda a los más necesitados, en tiempos de crisis las distintas políticas públicas implementadas por el organismo requieren en el personal sensibilidad y dedicación para afrontar esos desafíos, en ese sentido Ana Clara destaca la importancia que ha tenido la ANSES en distintos escenarios de emergencia social: “siempre digo que el organismo es una rueda de auxilio, cuando este aparato se moviliza llega de manera directa a millones de argentinos. Por ejemplo viví la época de las inundaciones, me ponía las botas y junto al municipio salíamos a ayudar a los vecinos de Villanueva hasta altas horas de la noche, lo que quiero decir, que esa posibilidad te la da trabajar en la ANSES, de ayudar a la gente cuando más lo necesitan, con subsidios y distintas herramientas que benefician a los más vulnerables”.

“Hoy nos toca atravesar esta pandemia y acá estamos poniéndole el hombro a la situación, más allá que las oficinas estén cerradas seguimos atendiendo las necesidades de una manera u otra. Me encuentro con un montón de desafíos y proyectos que tengo en mente, siempre del lado de la gente y el deseo de que esta crisis pase pronto. Me tocó esta etapa y la vamos a afrontar de la mejor manera posible”.

