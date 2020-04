Aclaración de la policía luego de conocerse un video donde un camión ingresa sin ser controlado

Policía Comunal de General Paz. –

Informa:

Que a raíz de los videos que se hicieron virales en las redes sociales y son de público conocimiento, donde se puede observar en el acceso de la Ruta 29 y Avenida Senador Rey, gracias a la filmaciones y placas fotografías aportadas por la Secretaria de Seguridad, donde ingresara un camión en el horario de las 00:56 hs., del día de la fecha, a quien no se le realizo control por parte del personal de la Estación de Policía Comunal de Ranchos, como así también, se repitió el mismo caso , en la fecha, en el acceso de la ruta 20, donde de la misma manera ingresara un camión el cual no fue interceptado, en el horario de las 17:33 hs.

Que mediante libros de registros internos, se individualizo al personal allí apostado y se le iniciaron “Actuaciones Administrativas Sancionatorias”, para quienes no acataron las ordenes emanadas por la Superioridad Policial y Municipal, respecto a los protocolos de control, sobre la pandemia que nos encontramos padeciendo a nivel mundial, debido al COVID-19, las cuales eran claras y concisas, con respecto a que deben abordar todos los vehículos que ingresan por ambos accesos, (Ruta 29 y 20) identificar a los pasajeros con D.N.I, controlar temperatura corporal, solicitar permisos expedidos por el Gobierno Nacional, interrogar a los ocupantes, en el sentido de donde vienen y a donde se dirigen y cualquier tipo de pregunta de relevancia que amerite el momento. Queremos reconocer y agradecer tambien a los vecinos que nos hicieron llegar su descontento, acercándose e informarnos este tipo de irregularidades, para poder tomar cartas en el asunto y que este tipo de faltas no vuelvan a suceder en el contexto actual que nos encontramos transitando.

Comisario Inspector Patricio Caballero



