Solicitada

Entre algunas personas de Ranchos, queremos viralizar la siguiente reflexión.

Una muy preocupante situación y que sería bueno que las autoridades tuvieran es cuenta es… Hay miles de trabajadores Argentinos que estamos a la deriva, unos más, otros menos. Pero es imprescindible que tomen medidas. Hay trabajadores autónomos, pymes, vendedores, viajantes, corredores, comerciantes pequeños, profesionales que trabajamos en forma independiente. Todos ellos estamos extremadamente preocupados viendo que si bien se toman medidas de ayuda económica a los sectores más vulnerables y ello se aplaude, también vemos que nuestro sector no recibe anuncios que nos ayuden. Quedamos afuera de todos ellos. Hay médicos independientes, kinesiologos, dentistas, contadores, arquitectos, abogados, ingenieros, escribanos, etc. Así como peluqueros, masajistas, gimnasios, tatuadores, mecánicos y otros diferentes oficios que brindamos servicios, que somos también monotributistas, pero de categorías más altas que A y B, que sabemos que por ello no somos ricos. Que pagamos impuestos, servicios, alquileres, alimentos, etc. Hasta algunos responsables inscriptos. No es un dato menor aclarar que si no trabajamos, no cobramos. Si no cobramos, no podemos pagar ni podemos comer. Esta pandemia nos pone en inferioridad de igualdad en comparación con los trabajadores en relación de dependencia, con las grandes empresas y con los más humildes de los trabajadores. Beneficiados estos últimos de planes sociales y ayudas estatales. Y que son bienvenidos para todos. Pero y nosotros ? Nuestros ingresos se reducen a cero. Contrariamente a lo que generalmente se cree, el hecho de ser responsable inscripto o categoría C o más ante la Afip, no nos hace pudientes. A casi ninguno. La intención es que desde el Estado se anuncien medidas que nos cobijen a todos. Que nos incluyan. Nos sentimos desplazados. Somos trabajadores Argentinos que día a día aportamos a la economía Nacional. Y a medida que pasan los días, vamos a ir agravando nuestra situación económica. Esto no implica estar en contra del aislamiento. Eso está claro. Hay que quedarnos en nuestras casas. Es así. Pero, esta clase de trabajadores pagamos todo. Iva, ingresos brutos, ABL, Arba, patentes, seguros, luz, gas, agua, cable, celular, alquileres, expensas, algunos muchos pagan alimentos, etc. Se ruega que nos escuchen y que en lo posible sea pronto. Muchas gracias.

Dr. Santiago Guzmán