Declaran a los bancos como servicio esencial

Tras el caos que se generó en el día de ayer en los bancos de todo el país, el Presidente de la Nación Alberto Fernández decretó que la atención bancaria es un servicio esencial.

La Pandemia del Coronavirus por la cual estamos atravesando, ha generado más de un inconveniente en la vida de las personas en todo el mundo, y la Argentina, con las medidas que ha implementado el Gobierno Nacional de aislamiento social obligatorio, con el correspondiente cierre de comercios no esenciales (entre los que se encontraban los bancos), se vio envuelta en complicaciones no esperadas.

Este viernes ocurrió eso con el intento de resolver el problema de los jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que no tienen o no usan la tarjeta de débito para cobrar sus haberes. Millones de personas se volcaron a las calles, generando un caos en los alrededores de las sedes, y exponiéndose al contagio de este virus, que afecta principalmente a los adultos mayores.

En nuestra ciudad, el Banco Provincia, única entidad habilitada para realizar el pago de haberes, recibió a una gran cantidad de personas, que de manera organizada aguardaron en la vereda, bajo la atenta mirada y control de efectivos policiales. Incluso, se dispusieron de sillas para que los mayores esperaran más cómodamente su turno.

Pese a que el mensaje del Presidente fue claro y conciso, autorizando la apertura de los bancos únicamente para el pago de haberes jubilatorios, pensiones, y beneficiarios de la AUH que no tuvieran tarjeta, una gran porción de los concurrentes parece no haber entendido la consigna, y se acercaron para reclamar la entrega de tarjetas extraviadas, rotas, vencidas o que incluso nunca habían poseído (por decisión propia). Incluso, no faltó quien hiciera la larga fila para consultar (o pretender realizar) trámites que habitualmente se realizan allí, retirándose ofendidos ante la negativa de los empleados, que amablemente explicaban la situación, e intentaron ayudar a todos los clientes.

La realidad que se vivió en Ranchos, se replicó en cada una de las sedes en todo el país. El titular del Banco Central, Miguel Pesce, en declaraciones radiales aseguró que “el 70 por ciento tiene una tarjeta de débito pero la gente decidió ir al banco igual. Hay 35.000 bocas desde las que se puede retirar dinero, sin ser las sucursales bancarias”.

Este dato, se suma a otras estadísticas, que dan cuenta de que el jubilado promedio no logra amigarse con la tarjeta de débito, la cual es prácticamente imprescindible en los tiempos que corren.

Por otro lado, lo sucedido en el día de ayer refleja otra triste realidad: el abandono que sufren los abuelos, y no precisamente del Estado, al cual siempre delegamos responsabilidades, sino de sus propios familiares. Personas de muy avanzada edad se vieron obligadas a esperar horas para realizar el cobro, cuando el trámite fácilmente puede ser realizado por los asignados como apoderados/as.

Finalmente, buscando una solución al error cometido este viernes, se decretó que el sábado y domingo abrirán nuevamente los bancos, y se amplía el horario de atención para los jubilados y pensionados. La apertura será solo para atender a quienes no puedan cobrar por cajero automático o para personas que hayan tenido problemas para recibir sus haberes de marzo.

El BCRA dispuso que las sucursales bancarias atenderán a partir del sábado 4 de abril, ampliando sus horarios de 10 a 17 horas; exclusivamente a jubilados y pensionados por ventanilla con DNI terminados según el siguiente cronograma:

Pendientes de cobro del mes de marzo y jubilaciones no contributivas

Sábado 4 de abril – 0 y 1

Domingo 5 de abril – 2 y 3

Lunes 6 de abril – 4 y 5

Martes 7 de abril – 6, 7, 8 y 9

Beneficios correspondientes al mes de abril

Lunes 6 de abril: 4 y 5 – Pensiones no contributivas

Martes 7 de abril – 6, 7, 8 y 9 – Pensiones no contributivas

Miércoles 8 de abril – 0 – Jubilaciones y Pensiones contributivas menores a 17.859 pesos

Y a partir del lunes 13 de abril, se continúa con el cronograma anunciado por ANSES.

Por lo tanto, este sábado y domingo sólo podrán cobrar quienes tengan haberes pendientes de marzo y jubilaciones no contributivas, cuyos DNI terminen en 0 y 1 (el sábado) y 2 y 3 (el domingo). Los demás no tienen que acercarse a los bancos porque no podrán cobrar y deberán esperar al lunes, los que terminan en 4 y 5, o al martes, los que terminan en 6, 7, 8 y 9.

Ingreso Familiar de Emergencia

El Banco Central también informó que, a partir de ahora, el Ingreso Familiar de Emergencia solo se cobrará en cajeros automáticos.

Las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE), que cumplen con los requisitos, con documentos terminados en 0, 1, 2 y 3 lo tendrán depositado este viernes en su cuenta bancaria.

Los que posean documentos finalizados en 4, 5, 6, 7, 8, y 9, lo verán depositado en su cuenta el sábado 4 de abril.