Con pedido de publicación

Quiero dirijirme a toda la comunidad y expresar que, como es de público conocimiento estamos atravesando una situación complicada a nivel mundial, pero me voy a detener en mi pueblo para comentar algo que me parece que las autoridades deberían tomar cartas en el asunto, ¿qué pasa en los controles en los accesos? ¿sólo se le toma la temperatura a los ciudadanos de mi pueblo? ¿y qué ocurre con los camiones con hacienda que ingresan diariamente en el frigorífico? ¿y la aceitera? Me parece lamentable que tengamos que soportar algo así, sabiendo que esas personas llegan desde cualquier parte de la Provincia de Buenos Aires, trayendo consigo o no, el virus. Para ello, se deben hacer los controles pertinentes, a fin de prevenir a todo el personal de los diferentes establecimientos que comprende el parque industrial, como así también, a todo el distrito. Por último, quiero pedir no por mí, sino por todos los ciudadanos del distrito de General Paz, que se les realice a TODOS los controles y no sólo a los vehículos de menor porte.

#Noscuidamosentretodos

Matías Paz