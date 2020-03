Alejandro Gómez: “Hoy está en juego la vida, así que no me intentarse si juego el domingo que viene”

Las prioridades cambian cuando lo que se pone en juego es la vida. La pasión por el fútbol, el amor por los colores de tu equipo pasan a un segundo plano en momentos como los que nos toca vivir como sociedad ante el avance del Coronavirus en la Argentina.

Los partidos se suspendieron, y la restricción de salir de los hogares se intensificó, es por eso, que para mantener la mente y el cuerpo ocupado, muchos clubes programaron ejercicios para sus equipos.

La Primera división del Club Atlético Ranchos viene de más de dos años ininterrumpidos de actividad, y esta cuarentena significa, además de cuidarse y cuidar al prójimo, un momento para descansar.

Uno de los Directores Técnicos del Verdinegro, Alejandro Gómez, contó que “el profe (Marcelo Cáceres) dio un par de trabajos a los chicos. La verdad es que, lamentablemente, a nosotros nos viene bien este parate para descansar. Yo voy un poco en contra de darle laburo aun chico, más que nada porque venimos de dos años y medio a pleno, y hoy está en juego la vida, así que no me intentarse si juego el domingo que viene. Ojalá lo juegue, porque todavía no sabemos cómo va a terminar esto”, analiza.

“Indudablemente, que más que haga gimnasia, o algún trabajo físico, quiero que estén bien, sanos. Que tengan esta posibilidad, lo único que le pido a Dios. Después, si me toca perder quince partidos después de esto, será bienvenido, no tengo ningún problema”, agrega Gómez.

“La verdad, que ni me acuerdo del fútbol. Yo siempre decía ‘¿qué hacemos el domingo que no jugamos?’, y no hay cosa más linda que estar con tu familia, compartiendo un mate, un té, una charla, que es lo que necesitamos nosotros los rancheros y los argentinos”.

“Te replanteas un montón de cosas, y ni hablar para cuidar a los viejos. Yo que tengo a mi vieja con más de sesenta años, trato de cuidarla de la forma más profunda que pueda. Espero que todos hagan lo mismo. No quiero ser ejemplo de nada, pero sé respetar los pasos a seguir. Es fundamental, porque si no respetas a tu propia familia, para afuera es bastante imposible. Así que, esperando que pase todo esto, y de la mejor manera”, cerró Alejandro Gómez.