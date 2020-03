El Box también se adhiere a las medidas de prevención por el COVID-19

El púgil ranchero, Santiago Sánchez, confeccionó un comunicado en donde informa que se adhiere a las medidas de prevención que se vienen realizando a nivel nacional, en los distintos ámbitos. El Box, por ser un deporte de contacto no está ajeno a la situación, y por tal motivo se ha postergado toda actividad. Incluida, la pelea que estaba pautada para el 27 de marzo con transmisión de TyC Sport.

En diálogo con MD, el «Trencito» explicó que las fechas pautadas por la emisora se respetarán, y en cuanto se retome la actividad normalmente se dará a conocer la fecha del festival boxístico que lo tendrá como uno de los protagonistas.

A continuación el comunicado:

Tomamos las medidas necesarias desde un principio, el boxeo no sólo es mi pasión si no también mi trabajo, un compromiso q tengo día a día. Hoy el boxeo FAB, se suma a esta lucha preventiva de contagios y decidió postergar la fecha del 27 de marzo hasta nuevo aviso. Con todo el dolor del alma me sumo a la conciencia de todos y a cuidarnos. Les deseo buena vida y lo mejor para todos. Seguimos en pié de guerra puertas para adentro y cuando tenga que ser vamos a seguir preparados. Abrazo grande 🇦🇷👊💪👍