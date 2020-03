Femenino de Atlético Ranchos tiene nuevo cuerpo técnico

El pasado lunes comenzó la pretemporada para el equipo femenino de Atlético Ranchos, bajo la supervisión del preparador físico Jesús Correa. A partir del lunes venidero contará con nuevo técnico: Alejandro “Yapa” Porcel.

“Sinceramente me agarró de sorpresa, lo tomé dado que los lunes estoy en el club y no me modificaba nada, unos minutos más”, expresó Correa al hacer referencia a su incorporación en el femenino. En tal sentido, cabe recordar que Jesús se encuentra desde el pasado año trabajando en el cuerpo técnico de las inferiores del verdinegro.

“El lunes 9 arrancamos, tuvimos una charla donde plantee mis tips en cuanto a los entrenamientos y responsabilidad en los mismo, dejando en claro que deben concurrir a entrenar la mayoría, sino es un trabajo en vano”, aclaró.

“Después de esa larga charla dejando todo en claro, nos metimos de lleno al entrenamiento”, continúo relatando.

“Hay mucho para trabajar y mejorar si se tiene ganas de ser protagonista y no jugar por jugar. Veremos cómo responde el grupo, debo juntarme con el técnico para acordar varios puntos a trabajar, veremos cómo va trabajando el grupo y evolucionando”, subraya Jesús Correa, que desea “agradecer a los directivos del club por la confianza y el esfuerzo que hace para que se siga en marcha”.

Por su parte, la Comisión Directiva de Atlético Ranchos informó a través de sus redes sociales que “a partir del próximo lunes, Alejandro “Yapa” Porcel será el nuevo entrenador del conjunto femenino del Club Atlético Ranchos. Este nuevo integrante trabajará en conjunto con el preparador físico Jesús Correa durante la pretemporada y a lo largo del Torneo Apertura 2020. De esta manera, les damos la bienvenida a ellos y les deseamos el mayor éxito en esta etapa”.

El nuevo Técnico tiene un pasado no muy lejano con el Club, ya que en la pasada temporada fue jugador de Atlético, teniendo algunas presentaciones oficiales.

“Su presentación será el próximo lunes a las 21 en el estadio José Luis Brown. Además, queremos hacerle llegar un afectuoso saludo a Marcos Palavecino, quien dejó su puesto por asuntos laborales, pero acompañó con gran calidez a las jugadoras del verdinegro durante su paso por esta institución”, cierra el comunicado, haciendo alusión al último director técnico que tuvo el plantel femenino.