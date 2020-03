EL HOSPITAL CAMPOMAR COMUNICA

Mediante el presente comunicado, la Dirección Médica del Hospital Campomar informa que al día de la fecha, NO se han recibido las vacunas contra la GRIPE.

En consecuencia se anuncia que al momento de recibir las mismas, se informará a través de los medios de comunicación; el día y la forma en que comenzará a prestarse el respectivo servicio de vacunación.

Así mismo solicitamos de manera muy especial a la población, NO concurrir a nuestro nosocomio por el mencionado tema, hasta que no demos a conocer la información respectiva.

Noticia patrocinada por