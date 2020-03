Con pedido de publicación

Hola a Todos

A razón de los hechos que son de público conocimiento en nuestro Pueblo en relación al Coronavirus queremos dejar en claro algunas cuestiones que nos tocan directa o indirectamente:

-Como primer medida agradecer a todo el «Comité de Emergencia» encabezado por el Doctor Dos Santos, Dra. Maggi, Dra. Díaz, Dr. Echarri, Asistentes Sociales, Enfermeros, Choferes y personal del Hospital Campomar.

En este punto creemos muy importante resaltar con el profesionalismo con que han tratado este caso, y con la responsabilidad con qué nos han acompañado en estas horas.

– Agradecer también a tantos que se han comunicado con nosotros, al Padre Menegildo, al Intendente, a Funcionarios y Concejales, todos puestos a disposición nuestra. Eso se valora y agradece.

-LO QUE CREEMOS FUNDAMENTAL Y NECESARIO: ningun integrante de esta Familia está enfermo de CORONAVIRUS. Por prevención y sintomatología parecida, Julián fue tratado y estudiado en el Hospital Campomar, en la noche del jueves 12 y ya se encuentra otra vez en casa; los análisis clínicos y las placas radiográficas así lo confirman, ahora solo queda esperar que los Laboratorios Profesionales avalen dichos resultados.

Estamos todos cumpliendo con la «cuarentena indicada», por prevención y cuidado propio y comunitario no podemos salir ni recibir visitas.

Gracias a todos los que se han comunicado con nosotros, y pedimos por favor a quienes levantan comentarios malintencionados y desinformados al respecto, que traten de no hacerlo. Fue grande la preocupación que este caso nos hizo pasar la noche de anoche, pero lo es mucho más la situación que nos toca vivir hoy, por esta falta de información y de respeto a la que nos encontramos expuestos, principalmente mis sobrinos, a quienes NADIE DEBE HACER SENTIR MENOS, y en su condición de menores de edad, no pueden ser expuestos a habladurías baratas y sin sentido.

A todos, nuevamente gracias.

Pedimos a Dios para que esto pueda pasar pronto y asista espiritualmente a los enfermos.

Pedimos por favor respeto, nada más que eso.



Familia Ponce- Medina.