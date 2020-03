El Gobierno Municipal por decreto toma medidas preventivas ante el Coronavirus

El Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de General Paz, informa a la población que por

Decreto N° 187/20 se adoptan diferentes medidas de prevención y tratamiento referente al

CORONAVIRUS (COVID-19), en virtud de haber sido declarado pandemia en el día de ayer por

la OMS. (Organización Mundial de la salud).

 Decretar la EMERGENCIA SANITARIA PREVENTIVA en todo el distrito de General Paz.

 Crear el Comité de Prevención y Seguimiento, conformado por profesionales de la salud,

quienes tendrán funciones específicas con médicos clínicos, trabajadoras sociales y

químicos; bajo la Dirección del Dr. Santiago Dos Santos, Director Médico del Hospital

Campomar..

 Como información fundamental es importante remarcar que, al día de la fecha en nuestro

distrito, NO SE REGISTRAN CASOS CONFIRMADOS, NI SOSPECHOSOS de portar

el virus.

 Se ha postergado el Encuentro Regional de Abuelos programado para el próximo sábado.

 Junto a los organizadores se ha decidido postergar el BINGO programado para el próximo

Domingo.

 Se ha tomado la decisión de postergar el Festival Folclórico de Villanueva

 Se conformó un equipo médico destinado al seguimiento y acompañamiento, de los

ciudadanos que han viajado al exterior.

 SE HA HABILITADO UNA LÍNEA DE TELÉFONO ESPECÍFICA PARA ESTA

PROBLEMÁTICA.

1- Quienes presenten de alguno de estos síntomas: FIEBRE + TOS SECA o FIEBRE +

DOLOR DE GARGANTA o FIEBRE + DIFICULTAD RESPIRATORIA deberán

evitar concurrir al hospital, deberán evitar auto medicarse y comunicarse al

TELEFONO 02241-475511.

2- Toda persona proveniente del exterior o que hayan estado en espacios punibles del

contagio (Aeropuertos) deberán comunicarse al TELEFONO 02241-475511. A los

efectos de ser visitados por personal médico acreditado con el fin de establecer las

medidas precautorias y de aislamiento, con el fin de evitar cualquier contagio.

Resultando de vital importancia la pronta aislación a efectos de que no representen un

riego de infección para otras.

3- En caso de conocer alguna de las circunstancias establecidas en el punto anterior y no

comunicadas, comunicarse al TELEFONO 02241-475511

 Limitar el acceso a las actividades deportivas y culturales a todas aquellas personas que

hayan ingresado recientemente al país de áreas de circulación y transmisión del Covic- 19 y

toda aquella persona que la Autoridad Sanitaria Municipal crea Conveniente.

 El Municipio se reservará la facultad de poder sugerir u ordenar la suspensión de eventos de

convocatoria masiva que pudiere considerarse, por la autoridad competente sanitaria, un

riesgo de infección en razón del interés público.

 Se han establecido junto a las autoridades educativas, intensificar las medidas de prevención

en los establecimientos educativos de todos los niveles

RECOMENDACIONES:

 Los lugares y espacios públicos y privados deberán asegurar la provisión de elementos de

higiene en los sanitarios respectivos

 A la población en general:

1- Extremar las medidas de higiene, lavarse las manos con agua y jabón durante 20

segundos y que incluya las muñecas.

2- En caso de estornudo realizarlo en el pliegue del codo.

3- Utilizar pañuelos descartables.

4- Mantener limpias las superficies de contacto. Realizando su limpieza con

lavandina o alcohol en gel.

5- Se recomienda no compartir el mate.

6- Ventilar los ambientes

7- No te lleves las manos a los ojos y a la nariz

En virtud de la dinámica permanente de las medidas a tomar y de los resultados que se obtienen, no

se descartan nuevas acciones a tomar por parte de las autoridades competentes. Las cuales se

notificarán periódicamente y de manera sistemática.

