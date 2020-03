El Tricampeón debutó goleando a Social Pila

Por Julián Ormaechea

El equipo verdinegro no tuvo problemas para vencer 3 a 0 al tricolor en su estadio arrancando la defensa del título.

Atlético Ranchos recibió este domingo en el José Luis Brown a Social Pila en el arranque de la primera fecha del Apertura 2020 en la Zona 2 y en el comienzo de la defensa del tricampeonato.

Con un equipo con muchas variantes los hermanos Gómez trataron de armar un equipo más rápido en las transiciones aunque en los primeros 10 minutos el juego no se terminó de acomodar. Una jugada en la que golpearon a Tuero y un posterior rebote en el palo fue lo más destacado en el primer cuarto de hora. Manuel Gómez como número 5 intentaba generar el primer pase limpio y vertical frente a un Social que presionaba alto para impedir la salida limpia del local. Sin embargo a los 23 Rouco encaró por derecha, tocó para Del Campo que fue embestido por Pereyra derivando en un penal transformado en el primer gol del partido a través de E. Camargo.

El gol puso nervioso a Pila que cometió muchas faltas y se cargó de amarillas y perdiendo tiempo que beneficiaba a los verdinegros que llegaron al segundo después de una jugada combinada con centro que bajó Bozzi, Del Campo asistió a Facu Expósito que tardó pero la colocó alto en la red a los 25 para tranquilizar aún más al verdinegro que quedó en ventaja numérica con la rápida roja directa a De León en la última acción destacada del primer tiempo.

En el arranque del complemento, Raffone quiso evitar un pase pero su esfuerzo terminó habilitando a Gallo por derecha que se fue solo al gol pero por centímetros la pelota no terminó en la red en la primera chance clara para el visitante. Después F. Expósito (el eje del futbol ranchero) se escapó por derecha y cruzó el balón para Camargo que quiso ponerla al segundo palo de Pereyra e inmediatamente después Salinas pudo aumentar la diferencia con un remate cruzado. Los dirigidos por Coronel trataron de no desordenarse por el jugador de menos pero tuvieron chances aisladas como una buena jugada colectiva que Framiñan mandó alto y un centro por derecha de Orlando que Ripodas no conectó de manera certera.

Con el dominio del tiempo y del espacio, el ranchero llegó al tercer tanto con un remate de media distancia de Camargo que se pegó al palo izquierdo de Pereyra a los 33 y pudo llevarse la pelota sino fuera por la falla en la definición de una gran asistencia de Nico Expósito un minuto más tarde. Sobre el final del partido y con Pila ya muy abierto, Hubo una chance para Hirigoyen que no pudo ser aprovechada.

En líneas generales, el ranchero tuvo una muy buena y tranquila victoria para empezar su andar por el campeonato zonal donde buscará llegar al tetracampeonato y ya pone su cabeza en el próximo partido frente a Deportivo en Chascomús.

SINTESIS :

Atl. Ranchos 3-0 Soc. Pila

Atl. Ranchos : N. Tuero; G. Rouco, L. García, F. Rastelli, E. Salinas; M. Gómez, F. Raffone; E. Camargo, F. Expósito, J. Bozzi; L. Del Campo.

Suplentes: G. Rojas, L. Rastelli, R. Hirigoyen, N. Expósito.

Dt: P. Gomez

Soc. Pila: M. Pereyra; A. Vargas, N. Castaño, E. Gutiérrez, D. Lancieri; R. Gallo, R. Ceberio, S. De León, A. Taverna; M. Orlando, J. Framiñan.

Suplentes: M. Pereyra, C. Durante, I. Leguizamon, L. González

Dt: J. Coronel

GOLES:

Atl. Ranchos: 24pt y 32st E. Camargo -p-, 25pt F. Expósito

CAMBIOS:

Atl. Ranchos: 22st N. Expósito x L. Del Campo

32st R. Hirigoyen x F. Expósito

34st L. Rastelli x F. Raffone

Soc. Pila: 12st I. Leguizamón x R. Gallo

32st C. Durante x J. Framiñan

AMARILLAS: Soc. Pila: 23pt M. Pereyra, 29pt R. Gallo, 31pt A.Vargas, 33pt N. Castaño, 9st E. Gutiérrez.

ROJAS: Soc. Pila: 37pt S. De León

Arbitros: M. Falcón, 1er Línea: M. Torres, 2do Línea: M. Pavón