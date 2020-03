Alejandro y Enzo Tallarico campeones en Lanús

Una vez más, padre e hijo se subieron a lo más alto del podio en una carrera ciclística. En esta oportunidad, Alejandro y Enzo Tallarico se impusieron en la competencia llevada adelante en Lanús. Uno, en la Categoría Master B, y el otro en Juveniles.

“Muy contento, estoy preparando el Argentino que es en Rosario el 19, 20 y 21, así que estoy muy contento que venimos bien”, expresó Alejandro a MD.

Esta tarde, la actividad continúa, ya que estarán corriendo en la ciudad de La Plata.

A modo de agradecimiento, Tallarico envía un “saludo a mi familia que me apoya y me acompaña a todos lados, a Sergio Fredes mi entrenador, y a todos los que me conocen”.