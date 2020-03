Se acabó el paso del Club Atlético Ranchos por el Torneo Regional 2020 y hoy, desde la comisión directiva nos toca agradecer a muchas personas. En primer lugar, vamos a comenzar con las fuerzas de seguridad. Sin el efectivo operativo policial que se montó en cada partido, hoy no podríamos decir que todas las jornadas se disputaron con suma tranquilidad y órden. A los Bomberos Voluntarios de General Paz que brindaron sus servicio desinteresadamente en los partidos de local. A las autoridades del Hospital Campomar y a su equipo médico por su solidaridad y profesionalismo. También, al Dr. Genaro de General Belgrano. A la Municipalidad de General Paz por su constante apoyo y a la Dirección y personal de la EMFI por prestarnos sus instalaciones para entrenar. Hacemos extensivo este agradecimiento a los auspiciantes que colaboran día a día con la institución. También, al cuerpo técnico del verdinegro que, además de su esfuerzo, sumaron gente durante la pretemporada para que Atlético Ranchos llegue a disputar la competencia con el nivel que ésta requería. Muchas gracias a nuestros jugadores, que desde el 2 de enero, se bancaron hasta las más altas temperaturas entrenando para dejar a esta institución en lo más alto. Gracias también a los chicos que se sumaron durante este recorrido y a sus respectivos Clubes por prestarnos sus jugadores. Celebramos que se hayan podido integrar con el respeto y el compromiso que lo hicieron. Agradecemos a la gente, a nuestra hinchada que en cada oportunidad, colaboró con la entrada y se hizo presente para acompañarnos y alentar en este nuevo desafío. También, a los medios de prensa que difundieron y comunicaron todas las actividades desde el primer momento. Finalmente, queremos felicitar y agradecer a la gente que integra la comisión de Atlético Ranchos. A los que ustedes ven cada domingo con la indumentaria que nos representa y a los integrantes de las familias que no “aparecen en la foto”. En este paso por el Torneo Regional 2020, hubo personas que dedicaron parte de su verano para que la institución presentara los papeles necesarios en tiempo y forma, tuviera la indumentaria en óptimas condiciones, entre tantas otras cosas. Disculpen si nos extendimos mucho, pero si bien no culminamos este proyecto cómo hubiéramos querido, fue mucha gente la que se embarcó en esta experiencia. Y aunque los resultados no hayan sido los esperados, seguimos confirmando que cuando se trata de Atlético Ranchos, hay mucha gente que está a disposición para que este club no pare de crecer.

