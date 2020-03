Con el discurso del Intendente se dio por inaugurado un nuevo período legislativo

Por la noche del domingo, se llevó a cabo la apertura de Sesiones Ordinarias en el Honorable Concejo Deliberante de General Paz. En el mismo, el Intendente Juan Manuel Álvarez pronunció el tradicional discurso.

La Presidenta del HCD, Dra. Ayelén Borda, fue la encargada de dar las palabras de bienvenida. Posteriormente, los presidentes de los distintos bloques que conforman el cuerpo deliberativo, acompañaron al Jefe Comunal para que ocupara un lugar junto a ellos y diera inicio al período 2020.

En su discurso, más acotado de lo habitual, pero donde se hizo un repaso de lo realizado en el período anterior y de con algunas promesa para el presente, Álvarez recibió el aplauso de los presentes en varios pasajes de la alocución.

Sobre el inicio, puso de manifiesto “la crisis económica y social más profunda y duradera desde el regreso de la democracia” por la cual está atravesando el municipio. Tampoco faltó la autocrítica ante determinados aspectos de la gestión, en los cuales prometió poner mayor énfasis. Como siempre, destacó y agradeció el compromiso de empleados municipales, funcionarios de gobierno y prestadores de servicios “porque todos ellos son actores importantes de la gestión diaria, y en la actualidad, son cruciales afrontando y soportando junto a nosotros, los momentos difíciles que atravesamos”.

SALUDO A SERGIO FREDES

Sobre el final de su discurso, el Intendente Álvarez envió un cálido saludo y felicitaciones al ciclista ranchero Sergio Fredes, quien horas antes se había consagrado campeón en la competencia internacional llevada a cabo en San Luis, denominada “Vuelta El Provenir”. Con un cerrado aplauso, el resto de la concurrencia se adhirió al mensaje.

A continuación, el discurso completo:

Señora Presidente del Honorable Concejo Deliberante de General Paz y demás miembros de éste Honorable Cuerpo.

Sr Intendente Municipal MC Juan Carlos Veramendi

Señor Presidente del Consejo Escolar y demás consejeros.

Señores Secretarios, Subsecretarios, Directores y demás funcionarios municipales

Señores representantes de Instituciones eclesiásticas, intermedias, partidarias, sociales, culturales, deportivas y de los centros de estudiantes secundarios.

Medios de Prensa

Vecinos de General Paz presentes y aquellos que nos están escuchando.

Tengan todos ustedes buenas noches.

Hoy me encuentro ante ustedes, para dar inicio a un nuevo período de Sesiones Ordinarias de este Honorable Concejo Deliberante.

El pasado año, estuvo marcado tal vez por dos temas trascendentales, por un lado, el proceso electoral llevado a cabo a nivel nacional, provincial y municipal, y por el otro, el desarrollo de la macro y micro economía. El primero de ellos, ya ha sido superado, pero el desarrollo de la economía aún sigue siendo un tema que cala hondo en nuestra sociedad. Desde hace más de 1 año, estamos atravesando, la crisis económica y social más profunda y duradera desde el regreso de la democracia, y lo hacemos con muchísimo trabajo, redoblando diariamente los esfuerzos, poniendo el cuerpo y el alma a la gestión y estando al lado de nuestra gente y de los más necesitados.

En estos difíciles tiempos que trascurren, no solamente nos hemos hecho cargo de nuestras obligaciones, sino que también, hemos afrontado gastos que tienen que ver con el funcionamiento básico de la policía y con la contención social y sanitaria de las familias más necesitadas, acorraladas por la pérdida de empleo, por la caída de la actividad económica y la consecuente disminución de las changas y actividades informales. Esta situación, se ve agravada por los altos niveles de inflación que padece nuestro país.

Los presupuestos nacionales y provinciales para este año, y el consecuente desarrollo de la obra pública y de las políticas expansivas del estado, están sujetas directamente, al resultado de la reestructuración de las deudas nacionales y provinciales con los tenedores privados de las mismas.

Es de público conocimiento, que las arcas municipales desde hace meses están sufriendo un ahogamiento severo, producto básicamente de la profundidad y duración en el tiempo, de la crisis económica que sufre nuestro país.

Por un lado, se vieron incrementados sustancialmente los egresos, como resultado de la inflación que supero el 53,8 % el año pasado, la más alta en los últimos 28 años, la suba del dólar, de los combustibles y el incremento en los fondos destinados a contener y a paliar el mal momento que están atravesando centenares de familias de nuestro distrito. Por el lado de los ingresos, la caída de la actividad económica de la provincia de buenos aires se reflejó en la caída de la coparticipación recibida, esto se sumó a una pérdida el año pasado del 8% del coeficiente de coparticipación de nuestro distrito, la recaudación propia de las tasas municipales sufrió una caída considerable, llegando a un 45% de cobrabilidad en algunos tasas y a esta crítica situación, se sumó la eliminación del fondo solidario federal, el cual fue eliminado por decreto presidencial en el año 2018 de manera intempestiva.

Esta situación, muchas veces se ve agravada porque el estado municipal, que es el más débil desde lo económico de los eslabones del estado, pero también es el más cercano a los vecinos, es aquí, donde los vecinos encuentran una vía donde plantear su problemática o sus inquietudes, y es muchas veces, es el estado municipal quien termina absorbiendo y resolviendo problemáticas ajenas al mismo.

Este contexto económico y social, no solo afecta al municipio o a los más necesitados, la caída en la actividad económica y la pérdida del poder adquisitivo producto de la inflación, hacen que todos los habitantes se vean afectados, comercios que se han cerrado, aquellos que aún resisten esperando que mejoren los tiempos económicos, cargan sobre sus estructuras económicas importante cantidad de deudas. Las familias se encuentran fuertemente endeudadas con las tarjetas de crédito como medio para poder adquirir alimentos o pagar necesidades básicas.

Tenemos una esencia política que siempre se ha caracterizado en proteger a los actores más necesitados de la sociedad, en este caso, y luego de gestiones realizadas ante las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, me toca anunciar que en los próximos días estaremos entregando la tarjeta del Programa AlimentAR, destinada a las madres que tengan hijos de hasta seis años que reciben Asignación Universal por Hijo (AUH), embarazas a partir de los tres meses que cobran la asignación por embarazo y personas con discapacidad que reciben la AUH, permitiendo a más de 400 familias de nuestro distrito sobrellevar el difícil momento que están transitando, y sobre esta base poder proyectar en el mediano plazo políticas tendientes a generar empleo genuino, contribuyendo de este modo a mantener la tan preciada paz social, eje fundamental para nuestra sociedad.

La mencionada tarjeta no permite retirar efectivo y tampoco permite la compra de alcohol, por lo cual, además de ser una ayuda alimentaria para más de 400 familias, el tercer miércoles de cada mes, que es cuando se recargan, como efecto secundario inmediato, ingresaran en nuestra economía de consumo 2.000.000 de pesos mensualmente, que serán gastados en los comercios locales que cuenten con posnet.

Ante la situación descripta, quiero hacer propicia la oportunidad para agradecerles a todos los empleados municipales por su apoyo y compromiso, a los gremios, a los contratistas y a los proveedores, porque todos ellos son actores importantes de la gestión diaria, y en la actualidad, son cruciales afrontando y soportando junto a nosotros, los momentos difíciles que atravesamos.

Sabemos que son tiempos complicados, y que el presente año también lo será, pero tenemos la esperanza y la firme convicción de que paulatinamente mejoraremos la situación actual de todos los actores.

A pesar de la coyuntura actual, hemos mantenido todas y cada una de las prestaciones y servicios que el municipio presta, y hemos podido realizar tareas de mantenimiento urbano, obras significativas en materia deportiva como la renovación total de las 4 canchas de tenis del distrito, obras significativas en materia de servicios, como alcanzar el 100% de cobertura en agua potable con la obra del balneario Rio Salado, construcción de nuevos pavimentos, obras de mejoramiento de los desagües pluviales tanto en zona urbana como en zona rural e intervenciones en infraestructura urbana como el mejoramiento del alumbrado público.

Como todos estos años, la obra pública continuará siendo de vital importancia para nuestra gestión municipal. No sólo por los beneficios que otorga a nuestros ciudadanos, traducidos en mejor calidad de vida, sino también, por significar un motor para la economía local. Prueba de esto, son las innumerables gestiones que se realizan en la actualidad, tanto ante organismos provinciales como nacionales, procurando tomar conocimiento de programas prontos a ejecutarse, planteando las inquietudes más urgentes de nuestro distrito y las obras que se encuentran inconclusas que requieren una pronta reactivación. Puntualmente, se está gestionando poder reactivar la construcción del barrio de 86 viviendas denominado techo digno paralizado hace 4 años, la culminación del barrio de 72 viviendas del plan federal, la construcción del jardín de infantes N° 905 y la culminación de la obra del barrio Rincón del Sol, tapando el canal a cielo abierto existente.

Esperamos que este, sea un año de reactivación en el rubro y para eso debemos trabajar intensamente, con el objetivo de llevar adelante la mayor cantidad de realizaciones posibles. Desde las obras más simples, hasta las que podríamos denominar utópicas. Todas revisten importancia por igual para nuestro equipo, porque entendemos que cada una tiene su causa y sus motivos, y que su fin más importante, es el de llevar respuestas a todos los vecinos de nuestro distrito.

Cuando pienso en el futuro, en igualdad de oportunidades y en calidad de vida, indefectiblemente se me viene a la mente, la salud y el acceso a la misma. Nuestro hospital municipal es único efector de salud del distrito y año tras año ve incrementada la demanda a la que está sometido, es por ello, que creemos en nuestro sistema sanitario como una verdadera política de estado y a la cual le destinamos el 50% de nuestro presupuesto. Trabajamos a diario para mejorar y corregir aquellas cuestiones que están mal, y también trabajamos para mejorar la calidad y cantidad de servicios que se prestan. El recurso humano calificado del hospital, los insumos y equipamiento hospitalarios, son variables onerosas que requieren una fuerte y permanente inversión.

Quiero agradecer a todo el personal profesional, técnico y no profesional del hospital, por los esfuerzos que realizan a diario, sin distinguir si es de día o de noche, si es una jornada hábil o no hábil, siendo conocedores, que es un lugar que trabaja los 366 días del o y que nunca descansa. Es por ello, que los insto a redoblar los esfuerzos, con el único objetivo de asistir de la mejor manera y con la calidad humana que los caracteriza a nuestros vecinos.

Hace unos momentos les hablaba de las utopías, de las obras que trascienden a los gobiernos, como así también del acceso a la salud y la igualdad de oportunidades. Es de público conocimiento y de este honorable cuerpo, que el municipio firmó un contrato con una empresa privada para la instalación en sociedad de un tomógrafo en nuestro hospital Campomar.

Luego de meses de trabajo, gestiones, habilitaciones, auditorias y pruebas, con una inversión privada cercana a los 14 millones de pesos y una inversión municipal de casi 2 millones de pesos, me llena de orgullo informarles que el tomógrafo TOSHIBA multi slice de 4 cortes, comenzara funcionar en nuestro hospital municipal mañana a las 7 de la mañana.

Quiero agradecerle a uno de los socios de la empresa, a quien se acercó con esta propuesta, a quien en Agosto del 2018 nos invitó a soñar con esta realización, al Sr. Jorge Ramos. Gracias Jorge, gracias Lili, por confiar en este intendente, en nuestra gestión y por sobre todas las cosas, gracias por confiar y apoyar nuestro querido hospital municipal.

Como siempre lo digo, el hospital es de todos, es el único efector de salud que tiene nuestro distrito y es el lugar a donde todos vamos cuando tenemos algún padecimiento; la salud no puede ni debe estar sometida a banderías políticas o partidarias, ni al permanente destrato o desacreditación pública. Debe ser, una permanente política de estado donde los más importante es la atención que le brindamos a nuestros vecinos.

Quiero agradecer profundamente, y como lo hago todos los años, a los miembros de la cooperadora, por su permanente y desinteresada colaboración.

Indudablemente tenemos áreas que mejorar, y desafíos por concretar en los próximos 4 años. Le daremos un mayor impulso al sector industrial planificado, y deberemos tener una política definida para promover el turismo en sus diferentes planos, con acento en las oportunidades que presenta la historia de nuestro pueblo, sus estancias, el Rio Salado, y la laguna. Actores participes y fundamentales de esta política serán aquellos comercios y emprendimientos vinculados a esta materia. La política de turismo y tratar al turista, debe ser una concepción y una filosofía, que va más allá de las acciones de un estado y que involucran a más actores.

Debemos ser más creativos en el desarrollo y en el acompañamiento de las prácticas que tienden a la generación de puestos de trabajo y a la capacitación de los más vulnerables, adquiriendo herramientas y conocimientos que le permitan generar sus propios ingresos. El desarrollo y la implementación de políticas asociativas entre las familias y de capacitación de las mismas, son áreas que debemos explorar y fortificar. Las mismas, representan un engranaje fundamental en el circuito económico de nuestro municipio.

Como lo hemos expresado durante la campaña y porque hemos recogido de nuestros vecinos esas inquietudes, temas como los Locales Feria, la Estación del Ferrocarril y la Terminal de Ómnibus, serán los ejes prioritarios que guiarán nuestra gestión y donde concentraremos nuestros mayores esfuerzos.

Somos conscientes que a pesar de ser pocas las herramientas disponibles desde el municipio para combatir el flagelo de las drogas, lo hacemos y lo seguiremos haciendo con todo lo que tengamos. Y seguiremos articulando con las distintas esferas de la policía para combatirlo. Pero este flagelo debe preocuparnos y ocuparnos a todos, nos atraviesa transversalmente a todos como sociedad, no se encapsula en edades, o extractos o pertenencias sociales, es algo que nos afecta absolutamente a todos y que debemos tenerlo en claro.

Los jóvenes, la modernización en la estructura de gestión y la innovación en las metodologías del abordaje de las nuevas problemáticas sociales y de resolución de conflictos estarán presentes.

Y acá, cuando hablamos de los jóvenes quiero detenerme unos minutos, si hay algo que caracterizó el proceso electoral el año pasado, fue la amplia y casi masiva participación de los jóvenes en los distintos frentes políticos, creo que este es un tema transversal y que debemos plantear como política de estado, independientemente de la participación partidaria de cada uno de ellos. Todos los que estamos aquí, que ejercemos cargos públicos, y que abrazamos la vocación de la función pública tenemos una gran responsabilidad, tenemos que ser capaces de trasmitirles esa pasión que tenemos por la política, entendida esta, como herramienta de trasformación de la realidad que se vive a diario. Así, como se fomenta e incentiva el consumo local de los bienes y servicios, debemos asumir como responsabilidad propia, el incentivo a nuestros jóvenes por la participación social, pública y política para la conformación de las administraciones de nuestro estado municipal. La política, es el proceso de tomar decisiones que se aplican a todos los miembros de una comunidad humana, y para tomar decisiones, debemos brindarles las herramientas para que se formen y se capaciten en la noble función de gobernar nuestra patria chica. Indudablemente, todos tenemos un tiempo o un momento en la función pública y en la participación de una comunidad organizada, ya sea a través de los órganos del estado o a través de las instituciones intermedias. Ellos, son los que seguramente en algunos años, ocupen nuestros lugares, generen recambios de las estructuras y ocupen espacios de toma de decisión en nuestra sociedad, y por lo tanto, tenemos la responsabilidad formarlos y capacitarlos, para que sean mejores que nosotros.

Hoy, las sociedades en los tiempos que vivimos, nos exigen dar respuesta en muchas materias y áreas que décadas atrás eran omitidas o no existían. Quiero contarles que próximamente estaremos poniendo en práctica la ordenanza de adhesión a la Ley N°27.499, más conocida como la Ley Micaela, y en la próxima sesión de este Honorable Cuerpo, estaremos enviando la ordenanza de adhesión a la ley de discapacidad, para integrar desde el estado a las personas con discapacidad, y proteger la integridad de todos aquellos que en otros tiempos no tenían voz.

En los próximos días, quedará creada la dirección de la “Mujer, género y diversidad”, esta dirección permitirá saldar una deuda con nuestra sociedad, desarrollar políticas para combatir la violencia de género y promover la igualdad de derechos de todos nuestros vecinos.

Comenzamos un trabajo conjunto con las familias de nuestra comunidad, brindando herramientas que permitan el desarrollo sostenido en el tiempo de todo el grupo familiar. Se trabaja con un equipo interdisciplinario de profesionales y empleados dedicados exclusivamente a cada carencia familiar, salud, educación, cultura y deportes. En la actualidad, contamos con 9 familias de abrigo que nos permiten contener a niñas y niños en estado de vulnerabilidad.

Hablando de los tiempos que vive nuestra sociedad y de las nuevas demandas sobre el estado, hay temas y estadísticas que lamentablemente sorprenden y duelen, durante el año 2019, se registraron 15 casos de abuso sexual dentro del seno intrafamiliar, esta problemática, requiere extrema presencia de personal capacitado y comprometido, un acompañamiento a la víctima y a la familia buscando fortalecer vínculos y un sistema de salud integrado que no tiene ni feriados ni vacaciones.

Seguimos apostando al desarrollo integral de nuestra sociedad, la integración a través de la cultura y el deporte, las conductas saludables y la igualdad de oportunidades para todos nuestros vecinos siguen siendo prioridad. Orgullosamente decimos, que en General Paz la cultura y el deporte se brindan en forma gratuita, gracias al esfuerzo de todos.

Estamos convencidos que los espacios culturales y las fiestas populares no se pueden perder, contribuyen a la esencia de un pueblo y su gente.

Entre los espectáculos artísticos más relevantes, podemos destacar que, por décimo octava vez, se llevó a cabo una nueva edición del Festival de Fortines, del Festival de Loma verde, y en los próximos días se realizara el de Villanueva.

Ambos festivales, se llevaron adelante con figuras de primerísimo nivel artístico, con entrada totalmente libre y gratuita, que convocaron una cantidad de público como hace muchos años no ocurría. A pesar de lo mucho que se ha dicho, se ha demostrado que los festivales, particularmente el de fortines, ya es patrimonio de la gente, y se han organizado pensando en la figura central, que son nuestros vecinos.

Referido a esta cuestión, debo mencionar la importante colaboración en la organización de los festivales que brindan las distintas comisiones, quienes desinteresadamente, ponen su trabajo y esfuerzo en pos de que la gente de nuestro distrito disfrute de fiestas magníficas.

El cuidado del medio ambiente y nuestras mascotas en situación de calle, son 2 áreas en las que debemos profundizar nuestras acciones, avanzaremos en la concientización de la clasificación y separación en origen de nuestros residuos sólidos urbanos y en hacer más eficaz y eficiente la recolección y disposición final de los mismos. Referido a nuestras mascotas en situación de calle, si bien durante el 2019 a través de nuestro programa de castración se realizaron más de 100 castraciones, debemos intensificar estas acciones y complementarlas con un programa de cuidado y adopción de los animales en situación de calle.

El periodismo tendrá un espacio decisivo detrás del objetivo de generar un lugar de deliberación. Valoro muy especialmente la importancia del periodismo como trasmisor de las políticas que se dan pueblo y gobierno, no seremos nosotros quienes marquemos la línea de trabajo del periodismo. Por el contrario, entendemos que el disenso siempre es una fuente de aprendizaje y reconocer los errores propios es un ejercicio que nos hace mejores a todos. También, son quienes nos permiten llegar de manera masiva a todos nuestros vecinos para explicarles nuestras políticas de estado y la información básica para la convivencia de nuestra sociedad.

Quiero agradecerles muy especialmente a ustedes, a todos los integrantes de este Honorable Cuerpo, porque han posibilitado con agilidad y celeridad, la sanción de las normas que son herramientas cruciales y fundamentales para el buen funcionamiento de nuestro gobierno. También, aprovecho la oportunidad para darle la bienvenida a los nuevos integrantes e invitarlos a trabajar de manera mancomunada, porque en el disenso y en el intercambio de opiniones, confío en que sabremos alcanzar los consensos necesarios y encontrar el mejor de los caminos para nuestro distrito, porque podremos tener diferencias de matices, pero en la cuestión de fondo, seguramente todos queremos lo mismo, hacer de nuestra patria chica, un mejor lugar para ser vivido por nuestros hijos y nuestros nietos. Un agradecimiento particular, quiero expresar para los concejales de nuestros bloques, quienes nos acompañan y trabajan incesantemente junto al Ejecutivo en la confección y realización de cada proyecto e idea.

Como lo dije el pasado 8 de Diciembre como motivo del acto de asunción de autoridades, para el querido Intendente MC Juan Carlos Veramendi solo me cabe una palabra. GRACIAS, Muchísimas gracias por todo. Por haber confiado todos estos años en mi persona, por haberme aconsejado durante estos últimos 4 años y por haberme respetado en estos últimos 4 años. Por supuesto, que todos esperamos seguir contando con tu experiencia y tus consejos, los que siempre serán recibidos y bien valorados por este equipo de gobierno.

Quiero expresar mi agradecimiento a los miembros del gabinete. Este 2019 ha sido extremadamente difícil, con muchos apremios económicos y obligaciones. Quiero también decirles, que el año que transcurre no será fácil, estará signado por las dificultades económicas y las necesidades a resolver, es por ello, que deberán redoblar los esfuerzos en este difícil contexto y suplir con trabajo muchos de los inconvenientes que se presenten. La mayoría, ya conoce de mis obsesiones por la gestión y de la carga horaria que implica la función pública, por eso les digo, que deben tener muy en claro, que la gestión pública es de tiempo completo, suelen no existir los fines de semana ni los días feriados, que lo que se puede hacer hoy, no se deja para mañana, y que las áreas de gobierno no son compartimientos estancos, al contrario, que todos debemos apoyarnos para poder tener una mejor gestión.

Nuestro objetivo de gestión fundamental y prioritario es claro y único. Es la atención que reciben nuestros vecinos y mejorar su calidad de vida.

La buena atención del vecino, en cualquiera de las áreas del gobierno es prioridad inclaudicable, no puede ocurrir que algún vecino nuestro no sea atendido como corresponde o lo que es peor aún, que sea destratado. Independientemente del área de la que se trate.

Es por ello, que la gestión tendrá además de una serie de ejes a desarrollar, una particular atención en el trato que le damos a nuestros vecinos y en como comunicamos nuestras acciones, debemos tener siempre presente, que ellos son nuestra prioridad, son los beneficiarios de nuestras políticas y quienes con su esfuerzo sustentan el accionar del estado.

Tal cual lo hemos expresado a lo largo de la campaña, redoblamos nuestro compromiso de seguir gobernando con todos y para todos los habitantes del distrito, pero lo haremos, siempre pensando en los que menos tienen y más nos necesitan.

Por último, y a título personal, quiero expresar mi profundo agradecimiento a los 3 amores de mi vida, a María y a mis hijos Rosarito y Dante, a mis padres, a mis hermanos y a mis amigos, son ellos los que me acompañan de manera incansable e incondicional, y son ellos también, los que a menudo padecen las exigencias, las demandas y mis ausencias.

En el nombre de ellos, quiero agradecerles también a las familias de cada uno de ustedes, muchas veces, nuestros viejos, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos sufren las consecuencias de las decisiones que tomamos, escraches, agravios, operaciones en los medios, insultos por las redes sociales de manera anónima, audios viralizados, etc

Todos los que estamos en la función pública, tenemos una tarea y una responsabilidad, la de aprender a marcar un límite. Nuestras familias, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestro prestigio, nuestra honra, no puede estar pisoteada o denigradas en cualquier discusión, campaña o comentario impune, construir una institución con prestigio también implica empezar a respetarnos entre nosotros y a condenar públicamente este tipo de acciones independientemente de quien o quienes sean los perjudicados.

El pueblo se ha expresado democráticamente el año pasado, eligiendo mayoritariamente para conducir los destinos de la Argentina al Presidente Dr. Alberto FERNANDEZ y de la Pcia de Buenos Aires al Gobernador Lic. Axel KICILLOF, junto a ellos recorreremos el camino del trabajo, el de la solidaridad, el del esfuerzo, el de la capacitación, el de la empatía, el de la sensibilidad, el de la pluralidad, el de la humildad, el del diálogo, el del consenso en el disenso, el de las convicciones, y el del compromiso diario, para hacer de este país, de esta provincia y de este distrito, un mejor lugar donde vivir.

De esta manera, dejo formalmente inaugurado el Trigésimo Séptimo periodo de Sesiones Ordinarias Legislativas 2020.

Muchas gracias a todos por su atención.

