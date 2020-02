Un centenar de personas desbordaron la atención del Hospital Campomar

En la mañana de hoy se vivió un hecho inédito en nuestra localidad. Un centenar de personas se agolparon en las puertas del Hospital Campomar, con el fin de solicitar un turno para los médicos que allí atienden.

Esta situación, nunca antes vista en Ranchos, desbordó por completo el servicio, y muchos se marcharon indignados al no conseguir el anhelado turno. Lo más llamativo de esto, es que no hay una razón lógica para que se produzca.

Las autoridades del nosocomio estiman que se debe a que a partir del día de hoy se comenzaron a dar números de especialistas de manera semanal, y no mensual, como se hacía hasta el momento.

Por ahora, la única solución que tienen los pacientes es acudir a la guardia de ser urgente su dolencia; o aguardar hasta la semana entrante para conseguir un turno de médicos especialistas.

Cabe aclarar, que la atención de médicos clínicos y pediatras es diaria y son varios los doctores disponibles; así como también en otros servicios como odontología y ginecología, por citar ejemplos, por lo cual no habría inconvenientes en este aspecto.

Noticia patrocinada por