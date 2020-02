Alejandro Gómez: “No fue una tarde soñada”

Una nueva derrota de Atlético Ranchos en el Torneo Regional Federal Amateur, complicó las posibilidades de clasificar a la segunda instancia, “desilusionando” a, al menos, parte del cuerpo técnico.

Uno de los DT, Alejandro Gómez, analizó junto a MD el encuentro disputado el pasado domingo entre el Verdinegro y Defensores de Glew, considerando que fue “un partido donde nos desnudaron. No creamos nada”.

“Partido muy feo, la verdad que muy desilusionado porque lo que trabajamos en la semana no lo están volcando en el fin de semana”, sentenció, consolándose rápidamente al saber que “siempre hay una chance más, y vamos por esa chance”.

A los 43 minutos del segundo tiempo, los locales abrieron el marcador, consiguiendo el anhelado triunfo por 1 a 0, y sin muchas chances para la visita de cambiar el rumbo del partido. Más bien todo lo contrario, ese duro revés, fue imposible de remontar.

“La verdad que se jugó un partido bastante feo, e indudablemente el rival tiene sus cosas también, no es que nosotros hayamos bajado el nivel. Tenes un equipo enfrente, que de todas formas jugó con mayoría de suplentes o hizo 8 cambios. No sé si nos relajamos, qué pasó que no fue una tarde soñada”, se planteó Gómez.

“Íbamos con toda la ilusión de clasificar ese mismo día, y no se pudo lograr. Indudablemente vamos a tener que ocuparnos de un montón de cosas y esperar al partido que viene”, cerró el DT.