Supply: “Vinimos hasta acá a hacer campaña, tenemos que venir a traerles soluciones”

En la mañana de hoy se llevó a cabo la entrega de una impresora de carnet de conducir para el Municipio de general Paz, en manos del propio Subsecretario de Transporte, Lic. Alejo Supply (Ver aparte). Luego de oficializado el acto y el corte de cintas, el funcionario provincial, junto al Intendente Juan Manuel Álvarez recibió a MD (único medio presente) en la Sala de Reuniones para mantener una entrevista.

En primer término se les consultó sobre la agenda que se manejó en las reuniones mantenidas entre ambos previamente, a lo que Álvarez explicó lo siguiente:

“Ya hemos tenido un par de reuniones en La Plata, planteando algunas inquietudes, y hoy inauguramos lo de la impreso; pero estuvimos charlando sobre inquietudes de hace ya cinco años. Le plantee al Subsecretario el problema que tenemos con la conectividad con la zona sur, que es un tema de hace tiempo”.

“La falta de conectividad que tenemos con todo lo que es la ruta 210, de Brandsen para allá, que no hemos podido resolver en los últimos cuatro años; no solamente nosotros, sino General Belgrano que también está en la misma tesitura desde hace tiempo”, agregó.

“También le hemos planteado el tema de la conectividad con la zona sur de la provincia; porque si uno se quiere ir desde acá a Bahía (por citar un ejemplo), tenés que ir a La Plata para después volver”, planteó.

Además, el Ejecutivo puso en carpeta “el tema de ver cómo podíamos hacer, y si nos podía dar una mano, para resolver desde lo económico el tema de la Terminal de Ómnibus. Planteamos unos temas que tienen que ver con políticas de seguridad vial, bajo su órbita también está la seguridad vial, los radares, prevención… vamos avanzando, construyendo, y lo de la impresora ha salido más que rápido. Después son temas que vamos a ir analizando y ver de qué manera encontrar una respuesta dentro del marco legal que tiene la provincia y la situación económica que hoy está la provincia y el Municipio, y ver cuál es la mejor solución que le podemos dar a los vecinos”, puntualizó Álvarez.

Sopply por su parte explicó cuáles son las medidas que están llevando adelante desde la Subsecretaría con respecto a los Subsidios al transporte.

“Es un universo muy grande para la provincia de Buenos Aires el esquema de subsidios, porque la Provincia de Buenos Aires después del acuerdo entre Macri y el Fondo Monetario Internacional, allá por el 2018, hizo que la provincia absorbiera el costo de los subsidios de transporte, y eso para el año 2019 fue casi 30.000 millones de pesos que puso la provincia de Bs. As de sus arcas. Eso equivale casi el 30% del déficit de la provincia. (…) La primer postura que estamos tratando de resolver es que la Nación absorba de vuelta esos subsidios porque la provincia de Bs. As. no puede pagar el costo, y no lo pueden pagar los habitantes, porque pagar el subsidio al transporte con las arcas provinciales implica sacárselo a la salud, a la educación, a la seguridad, y son cosas imposibles de hacer. El Gobernador (Axel Kicillof) de ninguna manera va a avalar eso. Los ejes los trazó el primer día, y son: educación, salud, seguridad. Por lo tanto, no es una prioridad el subsidio de transporte en términos de la Provincia de Bs. As.

En este punto, hizo hincapié, ya que es precisamente Nación la que determina el esquema de subsidios: “Aprovecho para aclarar como es el sistema: La Nación determina y hace los cálculos de cuanto se le debe pagar a cada empresa, según su estructura, y determina todas las variantes (combustible, costo de los acuerdos salariales, costo de los lubricantes, y la amortización de los vehículos), y le informa a la provincia cuánto tiene que pagar. Nosotros entendemos que tiene que cambiarse rápidamente, y lo hemos planteado desde el día N° 1, dos o tres veces a Meoni, el Ministro de Transporte de la Nación –Asegura el Subsecretario-. Creo que el discurso de Transporte de la Nación, hasta ahora ha sido una cosa y los hechos han sido otra. Si uno puede ver la Resolución 14/2020 que sacó, va en detrimento del interior de la provincia de Buenos Aires y va, incluso, en detrimento del esquema del sistema SUBE, que la provincia tiene y quiere llevar al resto del interior. Además, no respeta las autonomías municipales, por eso la resolución no fue firmada por la provincia, que es la única que no la firmó de toda la Argentina. Se lo planteamos a Meoni, que es un hombre del interior de la provincia de Buenos Aires, de una ciudad que tiene transporte público y que recibe subsidio, que revea esa resolución, y que entiendo que en estos días va a sacar una Resolución nueva para entender las realidades de la provincia”, adelantó Supply.

“La voluntad nuestra está de llevarlo adelante, de absorber esos recursos en provincia, pero estamos hablando del interior, que nosotros queremos discutir este tipo de problemáticas que tenemos acá, en General Paz. El presupuesto que se utilizó en los últimos 12 meses (6.500 millones), lo aplica en estos cuatro primeros meses. Entonces crea la incertidumbre de saber qué va a pasar de los cuatro meses en adelante”, se cuestiona el funcionario.

“Cuando hablo de las autonomías municipales, hablo de que las tarifas del transporte público local, en muchas localidades, lo determinan los intendentes con el Concejo Deliberante. La provincia de Bs. As. no tiene potestad sobre eso, pero sí son municipios que reciben los subsidios”, lo cual no es nuestro caso.

“Anoche el Ministro dio algunas declaraciones donde habla de un aumento del 10% para la tarifa para el AMBA, que hoy en día está a 19 pesos, habla de cambios de recorrido, de una mesa de diálogos. Yo a la mesa la estoy buscando todavía, porque no la encuentro… parece que vamos a tener que afinar un poco estas discusiones, porque nosotros tenemos los brazos abiertos para discutir todos los temas que tengamos para discutir con la Nación, incluso con la Ciudad de Buenos Aires; pero creemos que las declaraciones tienen que surgir de una mesa técnica y no de un set de televisión”, sentenció Supply.

Se les consultó si han mantenido reuniones o diálogos con empresas interesadas en hacer el recorrido General Belgrano – Sur del Conurbano (como lo hiciera en su momento la empresa San Vicente); y en tal sentido, Álvarez explicó que dicho recorrido era “ilícito, por eso cuando compró DOTA, (el recorrido) muere en Brandsen. Así dicen los papeles”.

“Lo que le planteé al Subsecretario es ver cómo Belgrano, Ranchos, Villanueva, Jeppener lleguemos al menos a A. Korn”, donde se puede hacer conexión con el tren eléctrico y llegar a Constitución. “Tenemos que ver cómo resolvemos de Brandsen a A. Korn, qué servicio podemos tener ahí, que además traiga la gente desde Belgrano; y que le sea rentable a alguna empresa ese recorrido, y que además, cuadre jurídicamente”, analizó Álvarez.

En tal sentido, es prudente aclarar que esta zona no cuenta con subsidio en el transporte, por lo cual la empresa que asuma la responsabilidad de hacer la conexión deseada, debe saber bajo qué términos trabajará, lo que hace más dificultoso encontrar una solución al problema. Sumado a que técnicamente no existe tal recorrido, es por ello que desde Transporte aseguran que “estamos trabajando y viendo cómo la hacemos sustentable, porque tenemos la posibilidad de darle un recorrido a una empresa, y si no les es viable económicamente, es un anuncio para los medios y a los dos días las empresas se retiran; entonces estamos viendo si técnicamente podemos extender el recorrido de DOTA, o si hacemos que otro empresario de La Plata, por ser una de las vías, vaya hasta la zona Sur”, detalló Supply.

En momentos de campaña electoral, se planteó por parte de la oposición la imperiosa necesidad de contar con una mejor terminal de ómnibus, a lo cual el Ejecutivo veía como un simple problema estético, ya que lo fundamental para una población es contar con servicios de transportes, los cuales como venimos detallando son escasos. No obstante, en algunas de las reuniones mantenidas, se presentó a la Subsecretaria de Transporte un pedido de ayuda para solucionar dicho tema.

“Tenemos dos cuestiones: la parte reglamentaria, de legislación, que se están llevando adelante algunos cambios; y por otro lado nosotros tenemos la necesidad de contar con una propiedad propia, y ahí volvemos al tema fondeo. Hoy la explotación de la terminal está en manos de un privado, y estamos viendo de pasarla a manos del Estado, municipal o provincial, lo que implica tener una infraestructura (…) que tienen que tener ciertos requisitos, no por las dimensiones, sino de ubicación. Tenemos que movernos cerca de la Ruta 29, porque eso hace que sea más tentador para las empresas, porque pierden menos tiempo en entrar y salir”, explicó el jefe Comunal

Con respecto a las modificaciones que se plantean en la reglamentación de las terminales, Supply cuenta que actualmente es igual para todas las localidades, cuando en realidad se deberían contemplar diversos factores propios de cada región.

“Empezamos a revisar la normativa, donde encontramos los requisitos para una terminal que no contempla las diferencias de realidades de la provincia. Porque no es lo mismo tener una terminal en esta localidad, que tenerla en la ciudad de Bahía Blanca. Las escalas son distintas. Así que estamos en camino a cambiarla para que se adapte la normativa a las realidades de la provincia de Bs. As., no a los deseos de un funcionario de tener terminales de primer mundo, y que en definitiva terminamos no teniendo nada. Sí con condiciones de seguridad y accesibilidad, pero dentro de la lógica de cada localidad”, enfatizó.

Sobre el cierre de la nota, el Intendente Juan Manuel Álvarez agradeció a Suplly “la gentileza de haber venido a Ranchos. Creo que es la primera vez que un Subsecretario de Transporte viene, y aparte es el primer funcionario provincial que pisa tierra ranchera en mi gestión”, puntualizó.

Por su parte, el Subsecretario reiteró que “nos tocó venir en campaña política en su momento acá, generamos expectativas que tenemos que ir con el tiempo resolviendo, y cubriendo, que son necesidades. Como vinimos hasta acá a hacer campaña, tenemos que venir a traerles soluciones dentro del marco de las posibilidades que tiene el Gobierno Provincial y el Gobierno Nacional también; digo, por la restricción presupuestaria que nos dejaron – aclaró-. Pero que no tengamos necesariamente los fondos, no significa que no tengamos que ir a ver las realidades y ver qué podemos resolver. No todo se resuelve con fondos, así que es volver a cada uno de los distritos que estuvimos pidiendo el voto, a cada uno de los ciudadanos, a agradecerles y demostrar que el gobierno que ellos votaron están dando una respuesta”, cerró Alejo Supply.