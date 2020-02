¿“Los Pájaros” podrían alejarse de Atlético Ranchos?

En las últimas horas empezó a sonar con fuerza un posible alejamiento de los Técnicos Pablo y Alejandro Gómez del Club Atlético Ranchos.

La motivación de esto tiene que ver con que los responsables de lograr el tricampeonato (en un año, lo que no es un dato menor), no han cobrado los últimos dos meses; así como tampoco habrían logrado sentarse a charlar un nuevo contrato.

Si bien no hay una confirmación oficial por parte de los protagonistas, se supo que la dupla técnica estaría molesta con la dirigencia, principalmente con el Presidente de la Institución, Arq. Walter Ortiz, debido a que no consiguen mantener un diálogo fluido, e incluso no les atendería el teléfono.

Los triunfos obtenidos el pasado año envalentonaron al cuerpo técnico y a la dirigencia a encarar un ambicioso proyecto: jugar el Torneo Regional Federal Amateur y el Campeonato de la Liga Chascomunense, los cuales en parte del año se llevan adelante al mismo tiempo.

Para ellos, debieron reforzar el plantel de Primera división, y esto sería otro de los inconvenientes que se les presentan a “Los Pájaros” ya que no estarían completamente cerrados los pases de algunos jugadores.

Con este panorama, es muy factible que Pablo y Alejase alejen del Verdinegro. ¿Podrá solucionarse en las próximas horas o días? ¿Quién los reemplazaría si no fuera esto posible?, las incógnitas son varias, pero por el momento los Gómez tienen la mira puesta en lo que será el tercer partido del Federal, el domingo a las 17 hs. ante Glew.