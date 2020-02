Con pedido de publicación

Villanueva tiene actualmente una sobrepoblación de animales callejeros. Hay cada vez más perros abandonados, y el municipio no nos ayuda, mira para otro lado. No tenemos vacunación, castraciones, ni un lugar para poder llevarlos.

Yo me estoy haciendo cargo de una perra preñada que dejaron después de los carnavales. Los vecinos me van trayendo de a 1 kilo de alimento porque yo soy una simple laburante, y no me puedo hacer cargo económicamente de los perritos.

A esto debe sumarse que el Juez de Paz Miguel Ángel Escapil labró una infracción a mi nombre, basándose en el Artículo 46 del Código de Decreto Ley 8031 (*), imponiendo una multa de $ 10.500 (más la tasa del sello provincial), alegando que por alimentarlos, cuidarlos y bañarlos se crea un vínculo que me obliga a hacerme cargo de sus acciones.

Como dije anteriormente, soy una simple laburante que no está en condiciones de afrontar dichos gastos, por lo cual pido que el Municipio de General Paz tome la responsabilidad que le cabe en el control de los perros callejeros.

Quien pueda o quiera colaborar en el cuidado de los perros, por favor comunicarse al teléfono 2241-408997.

Johanna Ruth Gorla

DNI 37608876

(*)Artículo 46.Será reprimido con multa entre el veinte (20) y el sesenta (60) por ciento del haber mensual del Agente de Seguridad (Agrupamiento Comando) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quien tenga animal peligroso o salvaje. La pena se duplicará si el animal atacara o hiriera a alguna persona. Provincia de Buenos Aires Artículo 46 Código de Faltas