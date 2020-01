EL MIERCOLES ASUETO MUNICIPAL EN RANCHOS

Con motivo de la celebración por los 239 años de vida del pueblo de Ranchos; el Gobierno de la Municipalidad de General Paz, ha decretado asueto para el personal municipal el día miércoles 15 del corriente. El mismo alcanza solo para las dependencias con asiento en la ciudad cabecera del distrito; manteniéndose las guardias correspondientes en las áreas que así lo requieran.

Del mismo modo se informa que delegaciones municipales de Villanueva y Loma Verde, atenderán normalmente.

NO HABRÁ RECOLECCCIÓN DE RESIDUOS.

Por otra parte también se comunica, que en Ranchos no se prestará el servicio de recolección de residuos domiciliarios, ramas, escombros, etc.

